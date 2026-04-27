Merz: Ukrajna területeket adhat fel a békéért és az EU-tagságért

Friedrich Merz német kancellár szerint Ukrajna területi veszteségekkel is számolhat, ha sikerül békemegállapodást kötnie Oroszországgal. A politikus úgy fogalmazott: egy ilyen megállapodás akár az Európai Unióhoz vezető utat is megnyithatja Kijev számára.

Merz egy németországi diáktalálkozón arról beszélt, hogy „remélhetőleg végül békeszerződés születik Oroszországgal”, ugyanakkor ennek következményeként előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem marad ukrán kézen.

A német kancellár szerint egy ilyen horderejű döntéshez társadalmi felhatalmazásra is szükség lenne. Úgy véli, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek népszavazáson kellene támogatást szereznie egy esetleges területi kompromisszumhoz. Merz szerint az ukrán vezetés ezt azzal indokolhatná, hogy cserébe megnyílik az út az európai integráció felé.

A jelenlegi helyzetben Oroszország Ukrajna területének mintegy ötödét ellenőrzi, és további engedményeket követel a keleti régiókban egy tűzszüneti megállapodás feltételeként.

Kijev eddig következetesen elutasította a területi engedményeket, és ragaszkodik az ország területi integritásához. A hírről a The Kyiv Independent számolt be.

Mint azt korábban megírtuk, Oroszország április 27-ére virradó éjszaka dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amely többnyire lakóépületekben tett kárt, viszont az akciónak majd egy tucat sérültje lett. A helyi hatóságok szerint a csapások több városrészben is károkat okoztak, miközben tüzek ütöttek ki a támadások nyomán.

A Fekete-tenger partján fekvő, Dél-Ukrajnában található Odessza rendszeresen célpontja az orosz támadásoknak. Április 24-én egy dróntámadás több lakóépületet is eltalált a városban, amelyben egy házaspár életét vesztette, további 15 ember pedig megsérült.

