Ukrajna gigantikus korrupciós botránya: új fordulat a Midasz-ügyben

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vezetője, Szemen Krivonosz kijelentette: az energiaszektorban feltárt visszaélések miatt indított, „Midasz” fedőnevű büntetőeljárást „senki és semmi” nem fogja megállítani. A Kijevi Biztonsági Fórumon hangsúlyozta, hogy az ügy bíróság elé kerül.

„Teljes mértékben bízom a NABU nyomozóiban, ebben a csapatban, amely képes volt feltárni az ügyet. Bízom a tisztességükben és a szakmai felkészültségükben, és biztos vagyok benne, hogy senki és semmi nem fogja megállítani ezt az eljárást. Az összegyűjtött bizonyítékokat megfelelően fogják értékelni” – mondta Krivonosz. Hozzátette: nincs ok feltételezni, hogy a „Midasz”-ügy elcsendesedik vagy elhúzódik, ugyanakkor a nyomozás titkosságára hivatkozva nem részletezte álláspontját – közli a Zn.ua.

Egy dolgot biztosan mondhatok: az ügy bíróság elé kerül. Van még idő a nyomozás lezárására. Gyorsan haladunk, a nyomozók és az ügyészek is bizakodók. A társadalom nyugodt lehet, a munka folyamatosan zajlik

– tette hozzá.

Krivonosz szerint a NABU nem hoz nyilvánosságra gyanúsításokat, és ő maga sem nevez meg neveket, mert ezt az európai gyakorlat nem teszi lehetővé. Ugyanakkor kiemelte: jelenleg sok a találgatás a „Midasz” ügy körül. Azt is hangsúlyozta, hogy minden beavatkozási kísérletnek következménye lesz.

„Már most is látható egy kampány a »Midasz« művelet körül, amelyben sokan vesznek részt, és nyilvánosan torzítják még azokat az információkat is, amelyek a nyomozás során kerültek napvilágra” – fogalmazott.

A nyomozás eddigi adatai szerint az energiaszektorhoz kapcsolódó korrupciós ügyek résztvevői mintegy 100 millió dollárnyi, jogellenesen megszerzett pénzt mostak tisztára.

Néhány órával a házkutatások előtt az elnök egyik közeli ismerőse, Timur Mindics, valamint egy másik érintett, Olekszandr Zukerman elhagyta Ukrajnát és Izraelbe távozott. Néhány nappal később Volodimir Zelenszkij elnök jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Mindics és Zukerman elleni szankcióit, mégpedig izraeli állampolgárként.