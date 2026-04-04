Újabb halálos áldozatot szedett a brit és a francia hatóságok tehetetlensége

Két illegális migráns életét vesztette, egy pedig eltűnt, miután egy körülbelül ötven főt – köztük gyermekeket – szállító gumicsónak bajba került az észak-franciaországi Gravelines partjainál. Bár a mentőegységek egy helikopter kíséretében gyorsan a helyszínre érkeztek, és a partról indult csoportból harminc embert felvettek, két emberen már a gyors orvosi beavatkozás sem tudott segíteni – számol be róla a The Telegraph brit napilap. A migráció elleni intézkedések teljes csődjét jól jelzi, hogy az incidens és a halálesetek ellenére a csónak a többi utassal egyszerűen folytatta útját az angol partok felé.

A tragédia alig néhány órával azután történt, hogy kudarcba fulladtak a Nagy-Britannia és Franciaország közötti tárgyalások egy új, átfogó migrációs megállapodásról. Mivel a 650 millió fontos (több mint 286 milliárd forint), három évre szóló paktumról nem tudtak megegyezni, London kénytelen volt egy két hónapos, 16,5 millió font (több mint 7 milliárd forint) értékű ideiglenes szerződéssel meghosszabbítani a jelenlegi, láthatóan nem működő rendszert. Ebből a brit adófizetői pénzből áprilisban és májusban napi mintegy 275 ezer fontot (több mint 121 millió forint) fizetnek hétszáz francia rendőr part menti járőrözéséért.

A jó idő beköszöntével azonnal megindult az ostrom: egyetlen nap alatt hét csónakot és mintegy négyszáz illegális migránst tartóztattak fel. A tengeren valóságos nemzetközi armada – francia, brit, belga és holland hadihajók, vám- és mentőhajók, valamint helikopterek – próbálja kezelni a folyamatos nyomást – egyelőre úgy tűnik, kevés sikerrel.

A brit kormányzat frusztrációja egyre nő. Shabana Mahmood brit belügyminiszter a jelenlegi hétszáznál lényegesen több francia rendőrt és „új, innovatív módszereket” követel a tengeri elfogásokra. Különösen fájó pont London számára, hogy Emmanuel Macron francia elnök tavalyi ígérete ellenére – miszerint a tengeren fogják el az embercsempészek „taxicsónakjait” – eddig mindössze három ilyen műveletre került sor.

A statisztikák önmagukért beszélnek. Bár idén a kora tavaszi viharos időjárás miatt az eddig érkezett mintegy 4400 migráns kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest, a francia hatóságok hatékonysága drámaian zuhant. Az év első 12 hetében az átkelési kísérletek mindössze 33,1 százalékát tudták megakadályozni, ami a legrosszabb arány a csónakos migráció 2018-as kezdete óta (2023-ban ez az arány még közel 47 százalék volt).

Tavaly ráadásul a második legmagasabb számot regisztrálták: több mint 41 ezer illegális migráns érte el a brit partokat.

A brit belügyminiszter hiába fogadkozik, hogy „bármit megtesz a határok feletti ellenőrzés helyreállításáért”, amíg a probléma gyökerét nem kezelik, az embercsempészek továbbra is hatalmas hasznot húznak a nyugat-európai tehetetlenségből.