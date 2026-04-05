Migráns bántalmazott időseket Svédországban

Bíróság elé áll egy szíriai migráns Svédországban, miután bántalmazta, kínozta és megalázta a gondjaira bízott idős svédeket Örebróban – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Időseket bántalmazott a szíriai migráns a svédországi Örebróban (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A 22 éves Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh még a 2015-ös migrációs válság idején érkezett Svédországba szüleivel és öt testvérével, majd mindössze három évvel később megkapta a svéd állampolgárságot. Ez a tény később megakadályozta kitoloncolását, annak ellenére, hogy már korábban többször is összetűzésbe került a törvénnyel. Bűnöző bandák tagjaként korábban rablásért, valamint svéd fiatalok lőfegyverrel történő megalázásáért is elítélték.

Komoly priusza ellenére tavaly márciusban felvették az örebrói otthoni segítő szolgálathoz.

Az ellene most folyó nyomozás összesen tizenöt áldozatot érint, közülük a legidősebb egy 99 éves férfi. A kiszivárgott videók (amelyeket maga a vádlott készített) döbbenetes részleteket tárnak fel a bántalmazásokról. Az egyik felvételen egy 92 éves svéd asszony látható, akinek a férfi azt mondja: „Úgy nézel ki, mint egy majom!” Majd megragadja az orrát és meghúzza. Ezt követően arabul szidalmazza a nőt: „Te kurva! Esküszöm, megátkozlak!” és „Egyél szart, te kurva!”

Egy másik felvétele egy 81 éves férfit kínoz. Először többször kurafinak nevezi, majd a zuhanyzóban jéghideg vízzel önti le, és arabul kiabálja: „Allahra esküszöm, megfagyasztalak!”

A videókra egy másik rendőrségi nyomozás során bukkantak rá a férfi mobiltelefonján. Tavaly november végén Abdulrahman Al Khleef Almasalmehet ideiglenesen felfüggesztették a munkájából – teljes fizetéssel.

Azonban már idén január 2-án visszatérhetett állásába.

Mivel nem tudtunk többet a nyomozásról, nem függeszthettük fel egy hónapnál hosszabb időre

– magyarázkodott az otthoni segítő szolgálat vezetője, Maid Prnjavorac, aki büntetett előélete ellenére alkalmazta a férfit a szolgálatnál, az egyik legsebezhetőbb társadalmi csoport, az idősek gondozásában.

Csak január 19-én reggel tartóztatták le véglegesen a férfit. Prnjavorac azóta nem kívánt nyilatkozni az ügyben.