Spanyolország félmillió migránsnak adhat tartózkodási engedélyt

Migránsok ezrei jelentek meg Spanyolország-szerte a konzulátusok és külképviseletek előtt, miután a spanyol kormány április 14-én jóváhagyta a rendkívüli legalizációs rendeletet, amely hat hónapos időszakot nyit meg, a már az országban tartózkodó illegális bevándorlók számára, hogy 1 évre szóló tartózkodási és munkavállalási engedélyért folyamodjanak – írja a Brussels Signal.
Hosszú sorok alakultak ki a származási országok konzulátusai előtt, különösen a marokkói, algériai, szenegáli és pakisztáni képviseleteknél olyan városokban, mint Madrid, Barcelona, Alicante és Bilbao. A bevándorlók igyekeznek beszerezni a szükséges dokumentumokat, köztük az erkölcsi bizonyítványt, de a kérvények sokasága miatt sok konzulátus nem tudja tartani a lépést. Az emberek már kora reggel, nyitás előtt sorba állnak és a videók tanulsága szerint órákon át várakoznak, hogy sorra kerüljenek.
A legalizációs kérelmek benyújtása csütörtökön indult el online formában, a személyes ügyintézés április 20-án kezdődik és június 30-án zárul.
A jogosult jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy 2026. január 1-je előtt már Spanyolországban tartózkodtak, legalább öt hónapja folyamatosan ott élnek, és büntetlen előélettel rendelkeznek.
A hivatalos becslések szerint az intézkedés körülbelül 500 ezer embert érinthet, ugyanakkor rendőrségi elemzések szerint ez a szám akár háromszor magasabb is lehet. Bár Spanyolországban az illegális bevándorlók legnagyobb csoportját latin-amerikaiak alkotják, jelentős számú afrikai állampolgár – különösen Marokkóból, Algériából, Szenegálból és más szubszaharai országokból – is igyekszik megfelelni a feltételeknek.
A programot a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez kormánya azzal indokolja, hogy elismeri a régóta az országban élő, jogi státusz nélküli lakosok gazdasági hozzájárulását, akik enyhítik a munkaerőhiányt olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az ápolás és a szolgáltatások. Ez a megközelítés ugyanakkor éles ellentétben áll más európai országok szigorodó bevándorlási politikájával. Ahogy arról lapunk is beszámolt, uniós jogot sért a baloldali spanyol kormány intézkedése.
A jobboldali kritikusok aggodalmuknak adtak hangot, miszerint a legalizáció tovább ösztönözheti az illegális bevándorlást és fokozott terhet róhat a közszolgáltatásokra. A spanyol tömeges legalizáció teljesen szembemegy az európai migrációs politikában kialakuló új konszenzussal is, amely a szigorúbb határellenőrzést, a gyorsabb visszaküldéseket és az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának teljes körű végrehajtását irányozza elő 2026 júniusától.
Új migránshullám indult el Algériából
Emellett jelentések érkeztek arról, hogy az algériai déli határ felől a megszokotthoz képest sokkal több bevándorló érkezik Spanyolországba. Az információk különböző Telegram- és WhatsApp-csoportokon keresztül terjedtek, amelyeket állítólag embercsempész-hálózatok irányítanak.
Algériai tisztviselők is megerősítették az illegális migránsok számának növekedését, és közölték, hogy nincs elegendő kapacitásuk ennek megfékezésére.
A becslések szerint a közelmúltban mintegy 14 ezer illegális bevándorló hagyta el Algériát Spanyolország felé.