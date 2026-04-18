Spanyolország félmillió migránsnak adhat tartózkodási engedélyt

Migránsok ezrei jelentek meg Spanyolország-szerte a konzulátusok és külképviseletek előtt, miután a spanyol kormány április 14-én jóváhagyta a rendkívüli legalizációs rendeletet, amely hat hónapos időszakot nyit meg, a már az országban tartózkodó illegális bevándorlók számára, hogy 1 évre szóló tartózkodási és munkavállalási engedélyért folyamodjanak – írja a Brussels Signal.

Hosszú sorok alakultak ki a származási országok konzulátusai előtt, különösen a marokkói, algériai, szenegáli és pakisztáni képviseleteknél olyan városokban, mint Madrid, Barcelona, Alicante és Bilbao. A bevándorlók igyekeznek beszerezni a szükséges dokumentumokat, köztük az erkölcsi bizonyítványt, de a kérvények sokasága miatt sok konzulátus nem tudja tartani a lépést. Az emberek már kora reggel, nyitás előtt sorba állnak és a videók tanulsága szerint órákon át várakoznak, hogy sorra kerüljenek.

🚨 El Consulado de Marruecos en Almería está saturado tras el anuncio del Gobierno marroquí de facilitar la documentación para que sus ciudadanos en situación ilegal en España puedan ser regularizados. pic.twitter.com/YSLZGd5Qt4 — Canario Today (@CanarioToday) April 15, 2026

A legalizációs kérelmek benyújtása csütörtökön indult el online formában, a személyes ügyintézés április 20-án kezdődik és június 30-án zárul.

A jogosult jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy 2026. január 1-je előtt már Spanyolországban tartózkodtak, legalább öt hónapja folyamatosan ott élnek, és büntetlen előélettel rendelkeznek.

A hivatalos becslések szerint az intézkedés körülbelül 500 ezer embert érinthet, ugyanakkor rendőrségi elemzések szerint ez a szám akár háromszor magasabb is lehet. Bár Spanyolországban az illegális bevándorlók legnagyobb csoportját latin-amerikaiak alkotják, jelentős számú afrikai állampolgár – különösen Marokkóból, Algériából, Szenegálból és más szubszaharai országokból – is igyekszik megfelelni a feltételeknek.

A programot a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez kormánya azzal indokolja, hogy elismeri a régóta az országban élő, jogi státusz nélküli lakosok gazdasági hozzájárulását, akik enyhítik a munkaerőhiányt olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az ápolás és a szolgáltatások. Ez a megközelítés ugyanakkor éles ellentétben áll más európai országok szigorodó bevándorlási politikájával. Ahogy arról lapunk is beszámolt, uniós jogot sért a baloldali spanyol kormány intézkedése.