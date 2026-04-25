Sokkoló adatok Németországból: nyolcszor több erőszakos bűncselekményt követnek el a migránsok, mint a helyiek

Robbant a bomba Németországban: nyilvánosságra hozták a 2025-ös rendőrségi bűnügyi statisztikákat (PKS), amelyek minden eddiginél sötétebb képet festenek az illegális bevándorlás következményeiről. Az április 20-án közzétett adatok szerint drámai különbségek mutatkoznak a német lakosság és a migráns csoportok bűnözési hajlandósága között. Míg 100 000 német férfiból az elmúlt évben 273-at gyanúsítottak erőszakos bűncselekmény elkövetésével, addig bizonyos külföldi csoportoknál ez az arány a többszörösére ugrott – számolt be róla a Brussels Signal.

A migránsok bűnözési aránya messze felülmúlja a helyiekét

A szíriai és afgán állampolgárok esetében az adatok egyszerűen elképesztőek: 100 000 szíriaira vetítve 2252, ugyanennyi afgánra pedig 2545 gyanúsított jut.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter (CSU) megerősítette, hogy ezek a számok nyolcszor-kilencszer magasabbak, mint a helyiek körében mért arányok.

A statisztikák szerint az erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjainak mintegy 43 százaléka külföldi, és ez a szám még csak nem is tartalmazza azt a több millió embert, akik az elmúlt években kaptak német állampolgárságot. A helyzetet tovább súlyosbítja a honosítási hullám. Csak 2024-ben közel 300 000 külföldi lett papíron német, 2025-re pedig rekordmagas, félmillió kérelem várható. Dobrindt és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség elnöke, Holger Münch szerint a külföldiek magasabb bűnözési aránya mögött részben az áll, hogy körükben sokkal több a fiatal férfi, mint a német lakosság egészében.

Azonban a statisztikák akkor is lesújtóak, ha csak az azonos korcsoportokat hasonlítják össze.

A külföldieket még az életkort figyelembe véve is több mint kétszer akkora valószínűséggel gyanúsítják bűncselekménnyel, mint a németeket. A 18 év alatti férfiaknál az előfordulási arány a külföldieknél 13 811, míg a németeknél csak 6118. A 18 és 24 év közötti fiataloknál is hasonlóan ijesztő a helyzet: ott 12 297 áll szemben az 5762-vel.

Manuel Ostermann, a rendőrszakszervezet elnöke (aki korábban a Magyar Nemzetnek is interjút adott) kőkeményen fogalmazott a Bildnek:

A központi területeken a bűnözési ráta továbbra is elviselhetetlenül magas szintet ér el. A PKS adatai azt is mutatják, hogy a migráció továbbra is hatalmas hatással van a belső biztonságra.

Ostermann szerint a fiatalkori bűnözés trendje különösen aggasztó, és azonnali következményeket, megelőzést követelt. A baloldali magyarázkodás persze most sem maradt el. Susann Prator szociológus az LTO jogi magazinnak nyilatkozva próbálta mentegetni a migránsokat. Szerinte az emberek nem önmagukban, hanem az életkörülményeik miatt válnak bűnözővé.

Ezek az emberek nagyobb valószínűséggel tapasztalnak erőszakot családon belül, és kisebb valószínűséggel járnak gimnáziumba

– állította a szociológus. A számok azonban önmagukért beszélnek: a német utcákon ma már nyolcszor nagyobb az esélye annak, hogy egy migráns követ el erőszakot, mint egy helyi lakos.