A bevándorlás ellen tüntetnek Milánóban

Április 18-án, szombaton az európai jobboldal tüntetést tervez Milánóban, Olaszországban a bevándorlás és az „abszurd európai szabályok” ellen. A demonstráción részt vesz Jordan Bardella, Geert Wilders és Matteo Salvini is, az eseményt pedig az olasz kormánykoalícióban részt vevő Liga szervezi – írja a CNews.

Milánóban gyűlnek össze az európai jobboldal meghatározó szereplői, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek a bevándorlás és az uniós szabályozás ellen. (Fotó: AFP)

Olaszország az európai identitáspártok találkozójának központjává válik. Szombaton a „Patrióták Európáért” tagjai – köztük a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella, valamint Geert Wilders és Matteo Salvini – Milánóban vesznek részt a Liga által szervezett tüntetésen.

A „Félelem nélkül” elnevezésű demonstráció „nem kizárólag a bevándorlás és a biztonság kérdéseire összpontosít, hanem az Európáról alkotott elképzelésünkre is, amely képes egyesíteni és növekedésre ösztönözni, de nem fojt meg bennünket

– mondta Matteo Salvini, a Liga vezetője és Olaszország miniszterelnök-helyettese egy április 8-i római sajtótájékoztatón.

LET’S PROTECT OUR BORDERS



Our civilization is known for its art, its culture and its democracy.



We cannot leave its fate in the hands of those whose mission is to destroy it.



We can be proud of our identity !



Do you agree ? Be there !



📍 Milan, Piazza Duomo

🗓️ April 18,… pic.twitter.com/GgU53Gv2f3 — Patriots.eu (@PatriotsEU) April 17, 2026

Hozzátette: a milánói Piazza del Duomót választották helyszínül, amely Olaszország egyik legnagyobb és legismertebb tere, a kereszténység jelképe a „Madonnina” szobor alatt, valamint a munka, a vállalkozás és az innováció szimbóluma.

A szervezők kedden az X közösségi oldalon megerősítették Geert Wilders részvételét. Ez lesz a Patrióták Európáért mozgalom első nyilvános tüntetése; korábban a Patrióták vezetői szinten találkoztak 2024-ben Párizsban, majd 2025-ben Brüsszelben. 2026 márciusának végén pedig Magyarországon tartották az első Patrióta Nagygyűlést.

Matteo Salvini, Federal Secretary of the Lega 🇮🇹, Deputy Prime Minister and Minister for Infrastructure and Transport, will conclude our big public rally in Milan.



2 days to go !



Senza Paura ! Padroni a Casa Nostra.



🗓️ April 18, 3PM

📷 Piazza Duomo - Milan@matteosalvinimi pic.twitter.com/QuvlCbSncC — Patriots.eu (@PatriotsEU) April 16, 2026

A Liga sajtóosztálya szerint az eseményt előkészítő ülésen Matteo Salvini hangsúlyozta: szükséges fellépni az „abszurd európai szabályokkal” szemben, amelyek szerinte hozzájárulnak a villany-, gáz- és üzemanyagszámlák kifizetésével küzdő polgárok, családok és vállalkozások elszegényedéséhez.

Szombatra Milánóban több ellentüntetést is terveznek. Ezeket többek között a Demokrata Párt (Olaszország) és a Forza Italia milánói szervezetei hirdették meg; utóbbi párt Silvio Berlusconi nevéhez köthető. A párt egy olyan rendezvényt tervez, amely a „második generációk”, vagyis az Olaszországban élő bevándorlók gyermekeinek társadalmi és polgári szerepvállalására fókuszál.