A bevándorlás ellen tüntetnek Milánóban

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európa egyik legmegosztóbb kérdései kerülnek ismét az utcára: szombaton Milánóban gyűlnek össze az európai jobboldal meghatározó szereplői, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek a bevándorlás és az uniós szabályozás ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Április 18-án, szombaton az európai jobboldal tüntetést tervez Milánóban, Olaszországban a bevándorlás és az „abszurd európai szabályok” ellen. A demonstráción részt vesz Jordan Bardella, Geert Wilders és Matteo Salvini is, az eseményt pedig az olasz kormánykoalícióban részt vevő Liga szervezi – írja a CNews.

Milánóban gyűlnek össze az európai jobboldal meghatározó szereplői, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek a bevándorlás és az uniós szabályozás ellen. (Fotó: AFP)

Olaszország az európai identitáspártok találkozójának központjává válik. Szombaton a „Patrióták Európáért” tagjai – köztük a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella, valamint Geert Wilders és Matteo Salvini – Milánóban vesznek részt a Liga által szervezett tüntetésen.

A „Félelem nélkül” elnevezésű demonstráció „nem kizárólag a bevándorlás és a biztonság kérdéseire összpontosít, hanem az Európáról alkotott elképzelésünkre is, amely képes egyesíteni és növekedésre ösztönözni, de nem fojt meg bennünket

– mondta Matteo Salvini, a Liga vezetője és Olaszország miniszterelnök-helyettese egy április 8-i római sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a milánói Piazza del Duomót választották helyszínül, amely Olaszország egyik legnagyobb és legismertebb tere, a kereszténység jelképe a „Madonnina” szobor alatt, valamint a munka, a vállalkozás és az innováció szimbóluma.

A szervezők kedden az X közösségi oldalon megerősítették Geert Wilders részvételét. Ez lesz a Patrióták Európáért mozgalom első nyilvános tüntetése; korábban a Patrióták vezetői szinten találkoztak 2024-ben Párizsban, majd 2025-ben Brüsszelben. 2026 márciusának végén pedig Magyarországon tartották az első Patrióta Nagygyűlést.  

A Liga sajtóosztálya szerint az eseményt előkészítő ülésen Matteo Salvini hangsúlyozta: szükséges fellépni az „abszurd európai szabályokkal” szemben, amelyek szerinte hozzájárulnak a villany-, gáz- és üzemanyagszámlák kifizetésével küzdő polgárok, családok és vállalkozások elszegényedéséhez.

Szombatra Milánóban több ellentüntetést is terveznek. Ezeket többek között a Demokrata Párt (Olaszország) és a Forza Italia milánói szervezetei hirdették meg; utóbbi párt Silvio Berlusconi nevéhez köthető. A párt egy olyan rendezvényt tervez, amely a „második generációk”, vagyis az Olaszországban élő bevándorlók gyermekeinek társadalmi és polgári szerepvállalására fókuszál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!