A bevándorlás ellen tüntetnek Milánóban

Április 18-án, szombaton az európai jobboldal tüntetést tervez Milánóban, Olaszországban a bevándorlás és az „abszurd európai szabályok” ellen. A demonstráción részt vesz Jordan Bardella, Geert Wilders és Matteo Salvini is, az eseményt pedig az olasz kormánykoalícióban részt vevő Liga szervezi – írja a CNews.
Olaszország az európai identitáspártok találkozójának központjává válik. Szombaton a „Patrióták Európáért” tagjai – köztük a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella, valamint Geert Wilders és Matteo Salvini – Milánóban vesznek részt a Liga által szervezett tüntetésen.
A „Félelem nélkül” elnevezésű demonstráció „nem kizárólag a bevándorlás és a biztonság kérdéseire összpontosít, hanem az Európáról alkotott elképzelésünkre is, amely képes egyesíteni és növekedésre ösztönözni, de nem fojt meg bennünket
– mondta Matteo Salvini, a Liga vezetője és Olaszország miniszterelnök-helyettese egy április 8-i római sajtótájékoztatón.
Hozzátette: a milánói Piazza del Duomót választották helyszínül, amely Olaszország egyik legnagyobb és legismertebb tere, a kereszténység jelképe a „Madonnina” szobor alatt, valamint a munka, a vállalkozás és az innováció szimbóluma.
A szervezők kedden az X közösségi oldalon megerősítették Geert Wilders részvételét. Ez lesz a Patrióták Európáért mozgalom első nyilvános tüntetése; korábban a Patrióták vezetői szinten találkoztak 2024-ben Párizsban, majd 2025-ben Brüsszelben. 2026 márciusának végén pedig Magyarországon tartották az első Patrióta Nagygyűlést.
A Liga sajtóosztálya szerint az eseményt előkészítő ülésen Matteo Salvini hangsúlyozta: szükséges fellépni az „abszurd európai szabályokkal” szemben, amelyek szerinte hozzájárulnak a villany-, gáz- és üzemanyagszámlák kifizetésével küzdő polgárok, családok és vállalkozások elszegényedéséhez.
Szombatra Milánóban több ellentüntetést is terveznek. Ezeket többek között a Demokrata Párt (Olaszország) és a Forza Italia milánói szervezetei hirdették meg; utóbbi párt Silvio Berlusconi nevéhez köthető. A párt egy olyan rendezvényt tervez, amely a „második generációk”, vagyis az Olaszországban élő bevándorlók gyermekeinek társadalmi és polgári szerepvállalására fókuszál.