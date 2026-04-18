Brit miniszterelnök hazudik vagy eltitkoltak előle mindent? Döbbenetes ügy robbant ki

Keir Starmer miniszterelnök szerint „megdöbbentő”, hogy nem tájékoztatták arról, hogy Peter Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon. Állítása azonban sokakban kételyeket ébresztett Westminsterben, és olyan vádak is megjelentek, hogy Starmer egy magas rangú köztisztviselőt tett felelőssé saját politikai helyzete megőrzése érdekében. Kormányzati források szerint a jövő hét sorsdöntő lehet, amikor Olly Robbins, a külügyminisztérium leváltott állandó államtitkára parlamenti bizottság előtt számolhat be a történtekről.

Keir Starmer brit miniszterelnököt és Peter Mandelson a brit Munkáspárt politikusa (Fotó: AFP)

A Guardian szerint Starmer csak kedden szerzett tudomást arról, hogy Mandelson nem kapott biztonsági engedélyt amerikai nagyköveti kinevezéséhez, noha két magas rangú tisztviselő már korábban értesült erről. A kormány tagadta, hogy szándékosan visszatartották volna az információt, arra hivatkozva, hogy az érzékeny adatok kezelése összetett folyamat.

Starmer közölte: nem tudott sem az átvilágítás kudarcáról, sem arról, hogy a külügyminisztérium felülbírálta a döntést, és „megbocsáthatatlannak” nevezte, hogy nem tájékoztatták. A Downing Street a külügyminisztériumot tette felelőssé, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy az ügy eltussolásnak minősül.

EXCLUSIVE:



A team of Cabinet Office officials accessed a highly secure portal last Friday to review UK Security Vetting conclusions on Peter Mandelson as part of the Humble Address motion.



What they found was conclusions of a top secret report showing security officials had… — Alex Wickham (@alexwickham) April 17, 2026

Nem sokkal az ügy nyilvánosságra kerülése után Robbinst eltávolították posztjáról.

A volt tisztviselő szerint igazságtalanul bántak vele, és a szabályoknak megfelelően járt el. Várhatóan a parlamenti meghallgatáson ismerteti álláspontját, ami akár kellemetlen helyzetbe is hozhatja a kormányt.

Egyes vélemények szerint bűnbakká tették, és az átvilágítás nem egyszerű „megfelelt–nem felelt meg” döntés, hanem kockázatértékelés.

Más források szerint viszont szokatlan, hogy a külügyminisztérium figyelmen kívül hagyta a biztonsági szervek ajánlását. A parlament külügyi bizottságának elnöke szerint Robbins korábban nem adott teljes képet a döntésről, és azt is vizsgálni akarják, érte-e nyomás a Downing Street részéről.

Az ügy komoly politikai következményekkel járhat: az ellenzék Starmer távozását követeli, a liberális demokraták vizsgálatot kezdeményeztek, és független felülvizsgálat is várható Mandelson átvilágításának ügyében.

A Munkáspárton belül megosztott a megítélése: egyesek szerint az ügy súlyosan ronthatja Starmer hitelességét, mások azonban a nemzetközi és gazdasági helyzet miatt továbbra is támogatják.