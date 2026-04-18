Hihetetlen! Elvitték az Ötöslottó rekordösszegű főnyereményét

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Brit miniszterelnök hazudik vagy eltitkoltak előle mindent? Döbbenetes ügy robbant ki

Keir Starmer brit miniszterelnök komoly magyarázatra kényszerül, miután kiderült, hogy egyik jelöltje az Egyesült Államokba szánt nagyköveti kinevezése előtt nem kapott biztonsági jóváhagyást. A botrány abból fakad, hogy a szakértői javaslat ellenére a kinevezést mégis tovább vitték volna, miközben a miniszterelnök állítása szerint erről nem tájékoztatták időben.
Keir Starmer miniszterelnök szerint „megdöbbentő”, hogy nem tájékoztatták arról, hogy Peter Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon. Állítása azonban sokakban kételyeket ébresztett Westminsterben, és olyan vádak is megjelentek, hogy Starmer egy magas rangú köztisztviselőt tett felelőssé saját politikai helyzete megőrzése érdekében. Kormányzati források szerint a jövő hét sorsdöntő lehet, amikor Olly Robbins, a külügyminisztérium leváltott állandó államtitkára parlamenti bizottság előtt számolhat be a történtekről.

Keir Starmer brit miniszterelnököt és Peter Mandelson a brit Munkáspárt politikusa (Fotó: AFP)
A Guardian szerint Starmer csak kedden szerzett tudomást arról, hogy Mandelson nem kapott biztonsági engedélyt amerikai nagyköveti kinevezéséhez, noha két magas rangú tisztviselő már korábban értesült erről. A kormány tagadta, hogy szándékosan visszatartották volna az információt, arra hivatkozva, hogy az érzékeny adatok kezelése összetett folyamat. 

Starmer közölte: nem tudott sem az átvilágítás kudarcáról, sem arról, hogy a külügyminisztérium felülbírálta a döntést, és „megbocsáthatatlannak” nevezte, hogy nem tájékoztatták. A Downing Street a külügyminisztériumot tette felelőssé, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy az ügy eltussolásnak minősül.

Nem sokkal az ügy nyilvánosságra kerülése után Robbinst eltávolították posztjáról. 

A volt tisztviselő szerint igazságtalanul bántak vele, és a szabályoknak megfelelően járt el. Várhatóan a parlamenti meghallgatáson ismerteti álláspontját, ami akár kellemetlen helyzetbe is hozhatja a kormányt.

Egyes vélemények szerint bűnbakká tették, és az átvilágítás nem egyszerű „megfelelt–nem felelt meg” döntés, hanem kockázatértékelés.

Más források szerint viszont szokatlan, hogy a külügyminisztérium figyelmen kívül hagyta a biztonsági szervek ajánlását. A parlament külügyi bizottságának elnöke szerint Robbins korábban nem adott teljes képet a döntésről, és azt is vizsgálni akarják, érte-e nyomás a Downing Street részéről.

Az ügy komoly politikai következményekkel járhat: az ellenzék Starmer távozását követeli, a liberális demokraták vizsgálatot kezdeményeztek, és független felülvizsgálat is várható Mandelson átvilágításának ügyében.

 A Munkáspárton belül megosztott a megítélése: egyesek szerint az ügy súlyosan ronthatja Starmer hitelességét, mások azonban a nemzetközi és gazdasági helyzet miatt továbbra is támogatják.

 

