Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Húsvéti tűzszünet: Moszkva szerint nem egyeztettek előre sem Kijevvel, sem Washingtonnal

A Kreml közlése szerint Oroszország nem egyeztetett előzetesen sem Ukrajnával, sem az Egyesült Államokkal a húsvéti tűzszünet bejelentéséről. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: a döntés nem kapcsolódik közvetlenül a béketárgyalások újraindításához sem.
„Nem” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy a tűzszünetről egyeztettek-e korábban a felekkel, illetve hogy az összefügg-e a diplomáciai folyamatokkal.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője

Moszkva nem először hirdet tűzszünetet

Putyin orosz elnök április 11-én, moszkvai idő szerint 16 órától rendelte el a húsvéti tűzszünetet, amely április 12-én éjfélig tart. A bejelentés értelmében az orosz csapatoknak minden frontszakaszon fel kell függeszteniük a harci tevékenységet, ugyanakkor készenlétben kell maradniuk arra az esetre, ha támadás érné őket.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Nem ez az első ilyen lépés: 2025-ben Oroszország már hirdetett húsvéti tűzszünetet a „különleges katonai művelet” övezetében, akkor három napra.

 

