Elon Musk durván nekiment a migránsokat tömegesen legalizáló spanyol miniszterelnöknek – videó

Elon Musk az X-en nekiment Pedro Sánchez spanyol kormányfőnek. Az üzletember bejegyzésében azt írta: „Sánchez bűnös hazaárulásban.” Vele kapcsolatban már többször is hasonlóan fogalmazott – számolt be róla a Brussels Signal.
Ezzel Musk Sánchez barcelonai beszédére reagált, amelyet a kormányfő a Globális Progresszív Mobilizációs csúcstalálkozón mondott el. A miniszterelnök ott védte meg a kormány döntését, amelynek értelmében mintegy félmillió illegális migráns kaphat legális tartózkodási és munkavállalási engedélyt. Sánchez úgy fogalmazott: Spanyolország „a migráció lánya”, és „nem lesz az idegengyűlölet anyja”.
A program hétfőn nyílt meg a jelentkezők előtt. Azok pályázhatnak, akik igazolni tudják, hogy
- 2026. január 1. előtt érkeztek az országba,
- legalább öt hónapja ott tartózkodnak, és
- büntetlen előéletűek.
Számukra egyéves tartózkodási és munkavállalási engedély válik elérhetővé. Az online jelentkezés április 16-án indult, a határidő június 30. A kormány szerint mintegy 500 ezer ember lehet érintett, ugyanakkor egy kiszivárgott rendőrségi jelentés alapján akár 1,1 millió jelentkező is lehet.
A rendeletet gyorsított eljárásban fogadták el, mivel a kormánynak nincs stabil többsége a parlamentben.
A kezdeményezés egy civil aláírásgyűjtésből indult, amely több mint 600 ezer támogatót szerzett, és amely mögé a katolikus egyház, valamint számos civil szervezet is beállt. Az intézkedés ugyanakkor szembemegy azzal az iránnyal, amelyet több európai ország követ, ahol inkább szigorítják a migrációs szabályokat és növelik a kitoloncolások számát.
Az ellenzéki Néppárt és a Vox is bírálta a döntést, szerintük a kormány ezzel ösztönzi az illegális bevándorlást.
Az elmúlt napokban hosszú sorok alakultak ki több afrikai ország konzulátusai előtt, mivel a jelentkezők igyekeznek beszerezni a szükséges igazolásokat.
Musk és Sánchez között korábban is voltak összetűzések
Februárban az üzletember „zsarnoknak” és „a spanyol nép árulójának” nevezte a miniszterelnököt, miután az bejelentette, hogy korlátozná a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, valamint felelősségre vonná a platformok vezetőit az illegális tartalmak miatt.
Akkor „igazi fasiszta totalitáriusnak” is nevezte.
A spanyol kormányfő a hétvégén visszavágott. Egy huelvai pártrendezvényen a „technoligarchákat” bírálta, és azt mondta:
A szólásszabadság védelmének köntösében ezek a technoligarchák csak a fiataljaink mentális egészségének rovására tömik a zsebüket.
Sánchez a migránsokkal kapcsolatban is hangsúlyozta: azok „becsmérlése és megbélyegzése” nem tartozik a szólásszabadság körébe. Emellett bírálta Donald Trump politikáját, és kapzsisággal vádolta az amerikai elnököt. A spanyol kormány szerint a lépés erősítheti a gazdaságot, enyhíti a munkaerőhiányt, és visszaszoríthatja az illegális foglalkoztatást.
A kritikusok viszont attól tartanak, hogy az intézkedés újabb migrációs hullámot indíthat el,
és gyengítheti az Európai Unióban formálódó szigorúbb közös migrációs politikát.