Elon Musk durván nekiment a migránsokat tömegesen legalizáló spanyol miniszterelnöknek – videó

Elon Musk az X-en nekiment Pedro Sánchez spanyol kormányfőnek. Az üzletember bejegyzésében azt írta: „Sánchez bűnös hazaárulásban.” Vele kapcsolatban már többször is hasonlóan fogalmazott – számolt be róla a Brussels Signal.

Fotó: AFP

Ezzel Musk Sánchez barcelonai beszédére reagált, amelyet a kormányfő a Globális Progresszív Mobilizációs csúcstalálkozón mondott el. A miniszterelnök ott védte meg a kormány döntését, amelynek értelmében mintegy félmillió illegális migráns kaphat legális tartózkodási és munkavállalási engedélyt. Sánchez úgy fogalmazott: Spanyolország „a migráció lánya”, és „nem lesz az idegengyűlölet anyja”.

NOW: Elon Musk accuses Spain's leftist PM Pedro Sanchez of TREASON after he declared amnesty for 500,000 THOUSAND illegal, 3rd world migrants



ELON: "Dirty Sánchez is guilty of high treason." pic.twitter.com/4TKtpZYrnp — Radio Australis (@freedom4UU) April 20, 2026

A program hétfőn nyílt meg a jelentkezők előtt. Azok pályázhatnak, akik igazolni tudják, hogy

2026. január 1. előtt érkeztek az országba,

legalább öt hónapja ott tartózkodnak, és

büntetlen előéletűek.

Számukra egyéves tartózkodási és munkavállalási engedély válik elérhetővé. Az online jelentkezés április 16-án indult, a határidő június 30. A kormány szerint mintegy 500 ezer ember lehet érintett, ugyanakkor egy kiszivárgott rendőrségi jelentés alapján akár 1,1 millió jelentkező is lehet.

A rendeletet gyorsított eljárásban fogadták el, mivel a kormánynak nincs stabil többsége a parlamentben.

A kezdeményezés egy civil aláírásgyűjtésből indult, amely több mint 600 ezer támogatót szerzett, és amely mögé a katolikus egyház, valamint számos civil szervezet is beállt. Az intézkedés ugyanakkor szembemegy azzal az iránnyal, amelyet több európai ország követ, ahol inkább szigorítják a migrációs szabályokat és növelik a kitoloncolások számát.

Az ellenzéki Néppárt és a Vox is bírálta a döntést, szerintük a kormány ezzel ösztönzi az illegális bevándorlást.

Az elmúlt napokban hosszú sorok alakultak ki több afrikai ország konzulátusai előtt, mivel a jelentkezők igyekeznek beszerezni a szükséges igazolásokat.

🚨 El Consulado de Marruecos en Almería está saturado tras el anuncio del Gobierno marroquí de facilitar la documentación para que sus ciudadanos en situación ilegal en España puedan ser regularizados. pic.twitter.com/YSLZGd5Qt4 — Canario Today (@CanarioToday) April 15, 2026

Musk és Sánchez között korábban is voltak összetűzések

Februárban az üzletember „zsarnoknak” és „a spanyol nép árulójának” nevezte a miniszterelnököt, miután az bejelentette, hogy korlátozná a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, valamint felelősségre vonná a platformok vezetőit az illegális tartalmak miatt.

Akkor „igazi fasiszta totalitáriusnak” is nevezte.

A spanyol kormányfő a hétvégén visszavágott. Egy huelvai pártrendezvényen a „technoligarchákat” bírálta, és azt mondta:

A szólásszabadság védelmének köntösében ezek a technoligarchák csak a fiataljaink mentális egészségének rovására tömik a zsebüket.

Sánchez a migránsokkal kapcsolatban is hangsúlyozta: azok „becsmérlése és megbélyegzése” nem tartozik a szólásszabadság körébe. Emellett bírálta Donald Trump politikáját, és kapzsisággal vádolta az amerikai elnököt. A spanyol kormány szerint a lépés erősítheti a gazdaságot, enyhíti a munkaerőhiányt, és visszaszoríthatja az illegális foglalkoztatást.

A kritikusok viszont attól tartanak, hogy az intézkedés újabb migrációs hullámot indíthat el,

és gyengítheti az Európai Unióban formálódó szigorúbb közös migrációs politikát.