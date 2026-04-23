„Csak muszlimoknak” – törvénysértő lakáshirdetések terjednek Londonban

A The Telegraph vizsgálata szerint Londonban és Délkelet-Angliában több bérbeadó jogellenesen hirdet kiadó ingatlanokat vallási alapon. A Facebookon, a Gumtree-n és a Telegramon közzétett hirdetésekben olyan megfogalmazások szerepeltek, mint a „csak muszlimoknak”, „két muszlim fiúnak vagy két muszlim lánynak”, illetve „muszlimok előnyben”. Más hirdetések pandzsábi vagy gudzsaráti nyelvűekhez, valamint Keralából vagy Haryanából származókhoz szóltak, miközben férfiaknak szóló álláshirdetések is megjelentek ezeken a felületeken.

„Csak muszlimoknak” szóló albérlethirdetések jelentek meg Londonban (Fotó: AFP)

A Facebookon a Roshan Properties nevű cég – amely TikTok-fiókkal is rendelkezik – több tucat olyan hirdetést tett közzé, amelyekben például az szerepelt, hogy „muszlim fiúk előnyben”, „kétszemélyes szoba kiadó muszlimoknak”, illetve „pandzsábi fiúnak megfelelő”.

Más hirdetések „csak hinduknak” szóltak, és voltak olyanok is, amelyek további életviteli feltételeket szabtak, például alkohol- és füstmentes lakókörnyezetet írtak elő. A Facebook a The Telegraph jelzése után eltávolította az oldalt. A Gumtree-n szintén találhatók olyan hirdetések, amelyek kizárólag muszlim vagy hindu bérlőket keresnek.

This is outrageous. Landlords are illegally advertising for “Muslim only” tenants across London and the south-east, The Telegraph has found.



The property listings feature phrases such as “only for Muslims”, “for 2 Muslim boys or 2 Muslim girls” and “Muslims preferred”.



A cikk szerint ezek a hirdetések sértik a 2010-es esélyegyenlőségi törvényt, amely tiltja a vallási, meggyőződésbeli, faji és más védett tulajdonságok alapján történő megkülönböztetést.

A bérbeadók és az ingatlanközvetítők nem írhatnak elő vallási vagy faji preferenciát a bérbeadás során, és a „csak muszlimoknak” típusú hirdetések a törvény szerint elfogadhatatlanok és diszkriminatívak.

Kivételt jelenthet, ha valaki a saját otthonában ad ki szobát, és közös helyiségeket használ a bérlővel.

A vallási alapon meghirdetett lakások London több kerületében is megjelentek, köztük Ilfordban, Newhamben, Barkingben, Dagenhamben, East Hamben, Redbridge-ben, Walthamstowban, Upton Parkban, Harrowban és Newbury Parkban. A Telegramon a bejegyzések egy hónap után törlődnek, de a The Telegraph képernyőképei szerint sok olyan hirdetés volt, amely konkrét nemű, vallású vagy nemzetiségű bérlőt keresett. A lap több bérbeadót is felhívott, és több esetben egyértelműen elutasították a nem muszlim érdeklődőket.