A Life.ru beszámolója szerint Oleg Shalandin alezredes keményen bírálta a NATO jelenlegi állapotát, és úgy fogalmazott: a szövetség mögötti alapgondolat mára elavulttá vált. A szakértő emlékeztetett arra, hogy a hidegháború idején a NATO a Varsói Szerződés ellenpólusaként működött, azonban a keleti blokk megszűnésével szerinte elvesztette eredeti funkcióját. Állítása szerint a szövetség ma már „méltó ellenfél nélkül” létezik, és az Egyesült Államok inkább politikai nyomásgyakorlásra használja.

A NATO katonai képességei is romlottak Oleg Shalandin szerint

Shalandin úgy véli, a NATO katonai képességei is romlottak: példaként az Irán elleni műveleteket említette, amelyek szerinte szervezési és stratégiai hiányosságokra világítottak rá. A parancsnoki és irányítási rendszer működését sem tartja megfelelőnek, és azt állította, hogy bizonyos döntésekben már a mesterséges intelligenciára támaszkodnak.

A beszámoló szerint a szakértő kifogásolta azt is, hogy a szövetség nem frissítette kellőképpen katonai doktrínáját, miközben továbbra is fenyegetést jelent Oroszország számára – igaz, képességeit szerinte nem szabad túlbecsülni.

A cikkben idézett nyugati diplomaták is arra hívták fel a figyelmet, hogy a közelmúlt konfliktusai – köztük az amerikai–iráni feszültség – rámutattak a NATO gyengeségeire.

A problémák között említették a kimerülő tartalékokat, a korlátozott légi fölényt és a haditengerészeti kapacitások hiányosságait is.

Kritikát fogalmazott meg a NATO-val kapcsolatban az Egyesült Államok elnöke is a napokban. Donald Trump a Fox Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy a szövetség szerinte cserbenhagyta az Egyesült Államokat. Az amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, és élesen bírálta a NATO hozzáállását.

Komoly belső feszültségekre utal egy kiszivárgott amerikai védelmi minisztériumi levél, amely szerint Washington több NATO-szövetséges megbüntetését is mérlegeli az iráni háborúval kapcsolatos együttműködés hiánya miatt.