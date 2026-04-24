Feszültség a NATO-ban: Washington már szankciókat fontolgat a vonakodó szövetségesekkel szemben

A Reuters értesülései szerint a Pentagonban köröző dokumentum több lehetséges lépést is felvázol, köztük azt is, hogy az Egyesült Államok felfüggesztené Spanyolország részvételét a NATO egyes struktúráiban. Emellett felmerült az is, hogy Washington újragondolná a brit fennhatóság alá tartozó Falkland-szigetek támogatását.

Donald Trump amerikai elnök arra kéri a NATO-szövetségeseket, hogy támogassák a Hormuzi-szoros újranyitására irányuló erőfeszítéseket (Fotó: NurPhoto/AFP)

A háttérben az áll, hogy több európai ország – köztük Spanyolország – nem biztosított teljes körű hozzáférést az amerikai erők számára az iráni konfliktus során.

Ez az úgynevezett bázis-, átrepülési és műveleti támogatás (ABO), amelyet az amerikai fél a NATO-együttműködés alapvető elemének tekint.

Trump keményebb fellépést sürget

Donald Trump korábban is élesen bírálta a NATO európai tagjait, amiért szerinte nem nyújtanak kellő támogatást az Egyesült Államoknak. Különösen azt kifogásolta, hogy több ország nem vett részt a Hormuzi-szoros biztosításában az iráni konfliktus idején.

Az amerikai elnök még azt sem zárta ki, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a szövetségből, bár a most kiszivárgott dokumentum ilyen konkrét lépést nem tartalmaz.

A Pentagon szóvivője szerint ugyanakkor világos az üzenet: Washington elvárja, hogy szövetségesei ne csak élvezzék a NATO nyújtotta biztonságot, hanem aktívan hozzájáruljanak a közös műveletekhez is.

Európa óvatos, nem akar háborúba sodródni

Az európai országok többsége visszafogottabban áll az iráni konfliktushoz. Több vezető szerint egy tengeri blokádhoz való csatlakozás egyenértékű lenne a háborúba való belépéssel, amit el akarnak kerülni. Különösen Spanyolország került az amerikai kritikák kereszttüzébe, miután jelezte: nem engedi, hogy területét vagy légterét Irán elleni támadásokra használják.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Washington szerint Európában egyfajta „jogosultságtudat” alakult ki, vagyis egyes szövetségesek természetesnek veszik az amerikai védelmet, miközben nem hajlandók viszonozni azt.

Spanyolország lezárta légterét az Irán elleni műveletekben részt vevő gépek előtt (Fotó: Anadolu/AFP)

NATO: nyomás alatt az atlanti szövetség

A 76 éves NATO jövőjét egyre több kérdés övezi. Elemzők szerint az iráni háború rávilágított a szövetségen belüli törésvonalakra, és arra is, hogy egy esetleges európai konfliktus esetén az Egyesült Államok támogatása már nem feltétlenül magától értetődő. A mostani vita így túlmutat egy konkrét konfliktuson: arról szól, hogy a NATO mennyire képes valódi katonai szövetségként működni egy egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.