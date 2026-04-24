Feszültség a NATO-ban: Washington már szankciókat fontolgat a vonakodó szövetségesekkel szemben

A Reuters értesülései szerint a Pentagonban köröző dokumentum több lehetséges lépést is felvázol, köztük azt is, hogy az Egyesült Államok felfüggesztené Spanyolország részvételét a NATO egyes struktúráiban. Emellett felmerült az is, hogy Washington újragondolná a brit fennhatóság alá tartozó Falkland-szigetek támogatását.
A háttérben az áll, hogy több európai ország – köztük Spanyolország – nem biztosított teljes körű hozzáférést az amerikai erők számára az iráni konfliktus során.
Ez az úgynevezett bázis-, átrepülési és műveleti támogatás (ABO), amelyet az amerikai fél a NATO-együttműködés alapvető elemének tekint.
Trump keményebb fellépést sürget
Donald Trump korábban is élesen bírálta a NATO európai tagjait, amiért szerinte nem nyújtanak kellő támogatást az Egyesült Államoknak. Különösen azt kifogásolta, hogy több ország nem vett részt a Hormuzi-szoros biztosításában az iráni konfliktus idején.
Az amerikai elnök még azt sem zárta ki, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a szövetségből, bár a most kiszivárgott dokumentum ilyen konkrét lépést nem tartalmaz.
A Pentagon szóvivője szerint ugyanakkor világos az üzenet: Washington elvárja, hogy szövetségesei ne csak élvezzék a NATO nyújtotta biztonságot, hanem aktívan hozzájáruljanak a közös műveletekhez is.
Európa óvatos, nem akar háborúba sodródni
Az európai országok többsége visszafogottabban áll az iráni konfliktushoz. Több vezető szerint egy tengeri blokádhoz való csatlakozás egyenértékű lenne a háborúba való belépéssel, amit el akarnak kerülni. Különösen Spanyolország került az amerikai kritikák kereszttüzébe, miután jelezte: nem engedi, hogy területét vagy légterét Irán elleni támadásokra használják.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Washington szerint Európában egyfajta „jogosultságtudat” alakult ki, vagyis egyes szövetségesek természetesnek veszik az amerikai védelmet, miközben nem hajlandók viszonozni azt.
NATO: nyomás alatt az atlanti szövetség
A 76 éves NATO jövőjét egyre több kérdés övezi. Elemzők szerint az iráni háború rávilágított a szövetségen belüli törésvonalakra, és arra is, hogy egy esetleges európai konfliktus esetén az Egyesült Államok támogatása már nem feltétlenül magától értetődő. A mostani vita így túlmutat egy konkrét konfliktuson: arról szól, hogy a NATO mennyire képes valódi katonai szövetségként működni egy egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.