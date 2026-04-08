Korlátozhatják a fiatalok szabadságát Németországban

Egyre nagyobb vitát vált ki Németországban az új hadkötelezettségi szabályozás, amely sokak szerint a háborús készülődés új szintjét jelzi. A rendelkezés értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a Bundeswehr illetékes szerveitől.

Német hadgyakorlat (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hammerschmidt)

A január 1-jén hatályba lépett törvény egy eddig kevéssé ismert pontja került most a figyelem középpontjába, miután a médiában is megjelentek az erről szóló beszámolók. A német védelmi minisztérium hangsúlyozta: a kiutazási engedély kiadása egyszerű és „bürokráciamentes” lesz mindaddig, amíg a katonai szolgálat önkéntes alapon működik.

A német fiatalok másképp gondolják

A szabályozás azonban sok fiatalban aggodalmat keltett. Többen úgy vélik, hogy az intézkedés a személyes szabadság jelentős korlátozását jelenti.

Most lettem 19 éves, és eddig igazából nem nagyon foglalkoztam ezzel, őszintén szólva nem is tudtam róla. Ha külföldre szeretnék menni, ez visszatartana, vagy akár tönkretenné egy álmomat. Ez elég szomorú lenne. Az pedig már önmagában is probléma, hogy nincs igazán a nyilvánosság előtt

– mondta egy fiatal megszólaló.

Egy másik vélemény szerint az intézkedés alapvető jogokat érint:

Én személy szerint nem tartom ezt rendben lévőnek, mert mindenkinek joga van önállóan eldönteni, hová megy anélkül, hogy erről jelentést kellene tennie. Szóval ezt a szabályozást furcsának tartom.

Volt, aki inkább a jövőbeli következmények miatt aggódik.

Szerintem ez igenis korlátozza a szabadságomat, ha be kell jelentenem. Most nem tervezek három hónapra külföldre menni, de ha korábban terveztem volna, nem tudom… ezt kérdésesnek tartom.

Mások személyes példán keresztül érzékeltették a helyzet súlyát.

Az, hogy ezt kötelező megtenni, szerintem nagyon nehéz helyzet. A barátom német, és neki ezt mindenképpen meg kell tennie. Én brazil vagyok, a férjem is, ez azért más helyzet, de így is nehéz. Az ember elveszíti a szabadságát!

A vita a jövőben tovább erősödhet a német kormány szerint az intézkedés pusztán adminisztratív jellegű, a kritikusok viszont attól tartanak, hogy hosszabb távon a hadkötelezettség visszaállításának előszobája lehet.