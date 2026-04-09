Hatalmas bajban Németország, minden ötödik fiatal külföldre költözne

Egy Németországban készült friss tanulmány szerint a 14 és 29 év közötti német fiatalok közül minden ötödik azt tervezi, hogy elhagyja hazáját, és külföldön próbál szerencsét – számolt be róla a Breitbart.

Németország demográfiai katasztrófa felé sodródik?

A kutatást az év elején a német székhelyű Datajockey Verlag végezte, és megállapította, hogy a német fiatalok húsz százaléka már most tervezi a külföldre költözést és a válaszadók mintegy 41 százaléka el tudja képzelni, hogy hosszabb távon külföldön él életvitelszerűen. A megkérdezettek többsége a gazdasági bizonytalanságot, a növekvő lakhatási költségeket, a mesterséges intelligencia miatt romló karrierkilátásokat, valamint az egyre nagyobb pénzügyi terheket említették.

A tanulmány drámai módon rávilágított, hogy az elmúlt években tapasztalható nyomás mennyire hatott a fiatalokra – stressz, kimerültség és a kilátástalanság egyre erősödő érzése formájában

– mondta a Datajockey Verlag képviseletében Simon Schnetzer a DW-nek. A kutatás szerint riasztó mértékben romlik a német fiatalok mentális egészsége: 29 százalékuk jelezte, hogy pszichológiai segítségre van szüksége. Ez az arány a nőknél 34 százalék, a diákoknál 32 százalék, a munkanélküli fiatalok körében pedig 42 százalék volt. A válaszadók többsége azt mondta, hogy

jobb munkalehetőségekben, megfizethetőbb lakhatásban és kedvezőbb nyugdíjrendszerben reménykedik.

A Z generáció (1995–2009 között született fiatalok) Németországban egyre inkább kitolódik. A 25 év alatti németek 21 százaléka a bevándorlásellenes Alternatíva Németországért (AfD) pártra szavazott, míg 19 százalékuk a szélsőbaloldali a Baloldali Pártot (németül Die Linke) támogatta, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy sok fiatal az ország elhagyását fontolgatja.

Az összes barátom ezen gondolkodik – különösen, ha valaki egy kisebbséghez tartozik vagy ha valamilyen módon szélsőséges helyzetben van

– mondta As Riff, mesterszakos hallgató. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Németország kivándorlási adatai 2010 óta csaknem megduplázódtak, és a munkaerőpiacon legaktívabb korosztály érintett leginkább.

Tavaly három hónapot töltöttem Tokióban a doktori képzésem részeként, és nagyon megtetszett, ezért fontolóra veszem, hogy jövőre odaköltözöm

– mondta egy 29 éves hamburgi joghallgató, Frederick. A férfi hangsúlyozta, hogy az ő esetében nem az anyagiak a döntőek, hanem az eltérő életstílus.