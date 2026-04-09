Háborús pszichózis Németországban: a fiatalok már csak engedéllyel hagyhatják el az országot

A német kormány korábban elrendelte, a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak. A szabály célja, hogy szükség esetén elérhetőek legyenek a hadköteleskorú férfiak.
A Tagesschau szerint a vita erről egy konkrét törvényi passzus miatt alakult ki. A jogszabály szövege valóban kimondja, hogy a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyre van szükségük, ha három hónapnál hosszabb időre elhagyják Németországot.
A minisztérium értelmezése szerint azonban a jelenlegi helyzetben az ilyen engedélyt minden esetben meg kell adni.
A tárca ezért jelezte, hogy rövid időn belül egy külön adminisztratív iránymutatást ad ki, amely egyértelműen rögzíti ezt a gyakorlatot. A pontos időpontot nem közölték, de a cél az, hogy a félreértések megszűnjenek, és mindenki számára világos legyen a szabályozás gyakorlati alkalmazása.
A rendelkezés eredetileg arra szolgál, hogy biztosítsa a hadkötelesek elérhetőségét egy esetleges mozgósítás idején. Jelenleg azonban Németországban nincs általános hadkötelezettség, így a szabály gyakorlati jelentősége korlátozott, és nem jár közvetlen következményekkel.
A minisztérium szerint a szabály inkább egyfajta előkészület arra az esetre, ha a biztonsági helyzet romlana, vagy nem jelentkezne elegendő önkéntes a hadseregbe.
Ilyen esetben akár részleges hadkötelezettség bevezetése is szóba kerülhet, amelyhez parlamenti döntés szükséges.
A kormány egyelőre figyeli, hogyan alakul az új rendszer iránti érdeklődés, és később dönthet a további lépésekről. Egy köztes értékelésre várhatóan a nyár folyamán kerülhet sor, amikor már több tapasztalat áll majd rendelkezésre.