Hatalmas lebukás! Magyar Péterről újabb felvétel szivárgott ki – videó

Háborús pszichózis Németországban: a fiatalok már csak engedéllyel hagyhatják el az országot

Egyre nő a háborús pszichózis, soroznák a fiatalokat Németországban: egy új szabályozás szerint a férfiaknak engedélyt kellene kérniük hosszabb külföldi tartózkodás esetén.
A német kormány korábban elrendelte, a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak. A szabály célja, hogy szükség esetén elérhetőek legyenek a hadköteleskorú férfiak.

Németországban a hadkötelezettség bevezetése is szóba kerülhet (Fotó: AFP)

A Tagesschau szerint a vita erről egy konkrét törvényi passzus miatt alakult ki. A jogszabály szövege valóban kimondja, hogy a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyre van szükségük, ha három hónapnál hosszabb időre elhagyják Németországot. 

A minisztérium értelmezése szerint azonban a jelenlegi helyzetben az ilyen engedélyt minden esetben meg kell adni.

A tárca ezért jelezte, hogy rövid időn belül egy külön adminisztratív iránymutatást ad ki, amely egyértelműen rögzíti ezt a gyakorlatot. A pontos időpontot nem közölték, de a cél az, hogy a félreértések megszűnjenek, és mindenki számára világos legyen a szabályozás gyakorlati alkalmazása.

A rendelkezés eredetileg arra szolgál, hogy biztosítsa a hadkötelesek elérhetőségét egy esetleges mozgósítás idején. Jelenleg azonban Németországban nincs általános hadkötelezettség, így a szabály gyakorlati jelentősége korlátozott, és nem jár közvetlen következményekkel.

A minisztérium szerint a szabály inkább egyfajta előkészület arra az esetre, ha a biztonsági helyzet romlana, vagy nem jelentkezne elegendő önkéntes a hadseregbe. 

Ilyen esetben akár részleges hadkötelezettség bevezetése is szóba kerülhet, amelyhez parlamenti döntés szükséges.

A kormány egyelőre figyeli, hogyan alakul az új rendszer iránti érdeklődés, és később dönthet a további lépésekről. Egy köztes értékelésre várhatóan a nyár folyamán kerülhet sor, amikor már több tapasztalat áll majd rendelkezésre.

 

