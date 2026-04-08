Németországban meredeken emelkedtek az üzemanyagárak, mióta életbe lépett egy új kormányzati szabály, amelynek célja az volt, hogy megfékezze a kutaknál tapasztalható túlzott áringadozást. Berlin azon törekvése, hogy enyhítse az autósokra nehezedő nyomást, visszafelé sült el – számolt be cikkében az Anadolu Agency.

Németország intézkedése az embereken csattant

A Német Autóklub (ADAC) adatai szerint az E10 benzin országos átlagára 2,099 euró (818 Ft) volt literenként, azonban röviddel az új mechanizmus életbe lépése után 2,175 euróra (848 Ft) emelkedett. A dízel ára szintén nőtt: az átlagos literenkénti ár 2,301 euróról(897 Ft) 2,376 euróra (928 Ft) emelkedett.

Egy héttel a korlátozások bevezetése után az E10 benzin átlagára 2,25 euró (878 Ft), a dízel pedig 2,44 euró (952 Ft) körül mozog a Die Welt adatai alapján.

Az új jogszabály értelmében, amelyet az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt érintő háború által kiváltott áremelkedésekre reagálva vezettek be, az üzemanyagtöltő állomások naponta csak egyszer, déli 12 órakor emelhetnek árat, miközben a nap hátralévő részében korlátlanul csökkenthetik azt. A kormány szerint az intézkedés célja a verseny erősítése és a fogyasztói költségek csökkentése.

Az ADAC ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az árképzés rugalmasságának csökkenése arra ösztönözheti az olajvállalatokat, hogy előre beépítsék a várható kockázatokat az árakba.

Ezzel párhuzamosan a német Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt) bejelentette, hogy külön egységet hoz létre az ásványolaj- és üzemanyagpiac felügyeletére az új törvény végrehajtásának biztosítása érdekében.

A hatóság közlése szerint az új részleg valós időben fogja figyelni mintegy 15 000 töltőállomás árait országszerte. Az állomásoknak minden árváltozást öt percen belül jelenteniük kell, a szabályszegések pedig akár 100 000 eurós (39 millió Ft) bírságot is maguk után vonhatnak.

Az ADAC adatai azt is mutatják, hogy a február 28-án kezdődött háború óta a benzin ára literenként körülbelül 0,36 euróval (140 Ft) emelkedett, míg a dízel több mint 0,59 euróval (230 Ft) drágult.