Elszabadult az erőszak Németországban: naponta több támadás éri a tanárokat

A The European Conservative beszámolója szerint 2024-ben 1283 testi sértést regisztráltak tanárok ellen Németországban, ami az elmúlt legalább tíz év legmagasabb értéke. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan több mint három támadás érte az oktatási intézmények dolgozóit.

Németország, Bajorország: a mindelheimi középiskola épülete (Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

A súlyosabb bűncselekmények száma is jelentősen emelkedett:

tavaly 557 olyan esetet jegyeztek fel, amely rablást, illetve súlyos vagy veszélyes testi sértést foglal magában. Ez óriási növekedést jelent a korábbi évekhez képest, és a tendencia egyértelműen romló biztonsági helyzetre utal.

A lap kiemeli: a statisztikák csak azokat az eseteket tartalmazzák, amelyek közvetlenül a tanári munkavégzéshez kapcsolódnak, így a valós számok ennél is magasabbak lehetnek.

A jelenség azonban nem korlátozódik az iskolákra. A Brussels Signal arról ír, hogy az egészségügyi szektorban is komoly problémát jelent az erőszak. Egy felmérés szerint a praxisokban dolgozók 67 százaléka számolt be verbális bántalmazásról, míg 13 százalékuk fizikai támadás áldozata is volt.

A növekvő erőszak miatt egyre többen sürgetik a szigorúbb fellépést és a közszolgálatban dolgozók fokozott védelmét Németországban.

Korábban arról írtunk, hogy Berlinben új rekordot döntött a nők elleni erőszak. A Szenátus adatai szerint 2024-ben összesen 42 751 nő esett áldozatul ilyen bűncselekményeknek a német fővárosban. Ez 7,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A szexuális bűncselekmények száma nőtt a legjelentősebben. Míg a rendőrség 2023-ban 4142 áldozatot azonosított, egy évvel később ez a szám 4661-e emelkedett. Ez 12,5 százalékos növekedést jelent. 2024-ben fizikai bántalmazás áldozata is több nő lett, a regisztrált áldozatok száma 20 213 volt, ami 4,4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Emellett közel 8000 nő esett kényszerítés áldozatául Berlinben, ami körülbelül tíz százalékkal több, mint 2023-ban.