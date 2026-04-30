Netanjahu szerint Starmer gyengesége miatt szabadult el az antiszemitizmus Nagy-Britanniában

Az antiszemitizmus visszaszorítását követelte brit kollégájától, Keir Starmertől Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a szerdai londoni késelés után – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

A szavak már nem elegendőek

– szögezte le Netanjahu.

Mint arról beszámoltunk, szerda reggel London egyi zsidó negyedében, Golders Greenben egy 45 éves férfi késsel támadt a járókelőkre. Két áldozatot – egyikük a hetvenes, másikuk a harmincas éveiben jár – kórházba kellett szállítani. A szemtanúk beszámolói szerint a támadó szándékosan zsidó embereket vett célba. Bár a rendőrség gyilkossági kísérlet gyanújával letartóztatta az elkövetőt, az ügyben a terrorellenes egységek vették át a nyomozást.

A brit munkáspárti kormány számolja fel az antiszemitizmus „pestisét” – követelte Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök szerint London mára olyan veszélyes várossá vált, ahol egy zsidó ember nem sétálhat nyíltan az utcán anélkül, hogy az életét kelljen féltenie. Izrael külügyminisztériuma közleményében hangsúlyozta: Starmer üres nyilatkozatai nem helyettesíthetik a határozott fellépést.

Jichák Hercog izraeli államfő szintén éles kritikával illette a londoni vezetést, emlékeztetve arra, hogy a brit főváros, amely egykor a nyugati világ egyik büszkesége volt, mára a vallási alapú erőszak melegágyává vált.

A brit konzervatív ellenzék vezetője, Kemi Badenoch egyenesen „nemzeti vészhelyzetnek” nevezte a kialakult helyzetet, és azzal vádolta a kormányt, hogy elveszítette az uralmat a közbiztonság felett.

A statisztikák elkeserítőek: 2025-ben rekord számú, mintegy háromezer-hétszáz antiszemita incidenst regisztráltak az Egyesült Királyságban, ami folyamatos emelkedést mutat. Nemrégiben a teheráni rezsimhez szoros szálakkal kötődő Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya nevű milícia vállalt felelősséget több európai zsidó célpont elleni támadásért, köztük zsidó mentőautók felgyújtásáért.

A brit hatóságok korábban több iráni bevándorlót is megvádoltak azzal, hogy a teheráni rezsim megbízásából kémkedtek londoni zsidó személyek után. Netanjahu és Hercog szerint Starmer kormánya túl engedékeny az iráni befolyással szemben, ami közvetlen veszélyt jelent a Nagy-Britanniában élő zsidókra.

Bár Keir Starmer hivatalba lépésekor ígéretet tett az antiszemitizmus gyökeres kiirtására, kritikusai szerint kormánya képtelen megállítani az erőszakhullámot.

A gyűlölet-bűncselekmények száma annak ellenére emelkedik, hogy a zsinagógák és a zsidó iskolák biztonságára további forrásokat különítettek el.