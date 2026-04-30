Nem kímélték a civileket: újabb orosz dróntámadás Odessza ellen – videó

Legalább tizenhatan megsérültek, amikor Oroszország tömeges dróntámadást indított Odessza ellen április 30-ára virradó éjszaka: a csapások lakónegyedeket, középületeket és infrastruktúrát értek, több helyen tüzek pusztítottak, a hatóságok pedig továbbra is a romok között dolgoznak.
orosz–ukrán háború, sérült, Odessza, orosz támadás

Oroszország április 30-ára virradó éjszaka tömeges dróntámadást indított Odessza ellen, a város több kerületében lakóövezeteket értek találatok, és legalább 16 ember megsérült – közölték helyi tisztviselők.

Az orosz–ukrán háború súlyos pusztítást okozott Odessza városában (Fotó: AFP)

A legsúlyosabb károk Odessza Primorszki kerületében keletkeztek – közölte Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője – írja a Kyiv Independent.

A kerületben egy magas lakóépület és egy ötszintes lakóház is megrongálódott, a felső szinteken és a tetőn nagy tüzek keletkeztek, amelyeket a mentők később megfékeztek.

A támadás Odessza központjában családi házakat, valamint egy óvodát, egy bevásárlóközpontot, egy hotelt és közigazgatási épületeket is megrongált – jelentette Liszak.

A Hadzsibej kerületben az infrastruktúra létesítményeit, raktárakat és egy garázsszövetkezetet értek csapások, míg a város parkolóiban több tucat busz és személyautó semmisült meg vagy rongálódott meg.

A támadásban legalább 16 ember megsérült, köztük egy 17 éves fiú. Liszak elmondta, hogy két sérült továbbra is súlyos állapotban van az intenzív osztályon, hozzátéve: „az orvosok az életükért küzdenek”.

A következmények felszámolására több mint 280 mentődolgozót és 68 egységnyi technikai eszközt vezényeltek ki, miközben operatív segítségnyújtó központokat hoztak létre a megrongálódott otthonok lakóinak támogatására.

A Fekete-tenger partján fekvő Odessza továbbra is gyakori célpontja az orosz drón- és rakétatámadásoknak.

 

