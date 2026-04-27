Odessza lakóit álmukban lepték meg az oroszok

Hatósági közlés szerint Oroszország dróntámadást indított Odessza ellen április 27-ére virradó éjszaka, amely lakóövezeti infrastruktúrát talált el, és 11 ember megsérült – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Odessza lakóit álmukban érte dróntámadás

A robbanásokat először helyi idő szerint körülbelül hajnali fél kettőkor lehetett hallani a városban, miközben Ukrajna légi ereje figyelmeztetett a város felé közeledő orosz drónrajokra.

Az odesszai terület kormányzója, Oleh Kiper arról számolt be, hogy orosz drónok lakóépületeket, valamint egy hotelt is eltaláltak a város Primorszkij kerületében, ahol a becsapódások helyén lángok csaptak fel.

Russian Geran-2 and BM-35 drones struck about 5 different areas in Odesa city tonight with the main focus being Odesa port.



45x-50x drones were used with a very small number of them being shot down.



There are reports of civilians being injured https://t.co/WuwwC75NBB pic.twitter.com/7EciVpfsWn — kim høvik (@kimhvik2) April 26, 2026

A hatóságok szerint további épületek és lakóházak is megrongálódtak a Hadzsibej és a Kijevszkij kerületekben is. A támadásban összesen 11 ember sérült meg, köztük két gyermek – jelentette Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője.

Több autótűzről és raktárakat ért támadásokról is beszámoltak. A keletkezett károk teljes mértéke egyelőre nem ismert.

A Fekete-tenger partján fekvő, Dél-Ukrajnában található Odessza rendszeresen célpontja az orosz támadásoknak..

Április 24-én egy dróntámadás több lakóépületet is eltalált a városban, amelyben egy házaspár életét vesztette, további 15 ember pedig megsérült.

Russian attack on Odesa last night.



Residential buildings hit, two people killed (an elderly couple), 14 more injured.



Property destroyed, people suffering. That's Russia for you. pic.twitter.com/FHYZ1ooZMp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2026

Április 25-én Moszkva az egyik legnagyobb légi támadását indította Ukrajna ellen, amely legalább 10 halálos áldozatot követelt, és legalább 67 embert megsebesített országszerte. Az ukrán légvédelem jelentések szerint 580 drónt és 30 rakétát fogott el a támadás során.