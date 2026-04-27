Odessza lakóit álmukban lepték meg az oroszok

Oroszország április 27-ére virradó éjszaka dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amely többnyire lakóépületekben tett kárt, viszont az akciónak majd egy tucat sérültje lett. A helyi hatóságok szerint a csapások több városrészben is károkat okoztak, miközben tüzek ütöttek ki a támadások nyomán.
Hatósági közlés szerint Oroszország dróntámadást indított Odessza ellen április 27-ére virradó éjszaka, amely lakóövezeti infrastruktúrát talált el, és 11 ember megsérült – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Odessza lakóit álmukban érte dróntámadás
Odessza lakóit álmukban érte dróntámadás
Fotó: AFP

A robbanásokat először helyi idő szerint körülbelül hajnali fél kettőkor lehetett hallani a városban, miközben Ukrajna légi ereje figyelmeztetett a város felé közeledő orosz drónrajokra.

Az odesszai terület kormányzója, Oleh Kiper arról számolt be, hogy orosz drónok lakóépületeket, valamint egy hotelt is eltaláltak a város Primorszkij kerületében, ahol a becsapódások helyén lángok csaptak fel.

A hatóságok szerint további épületek és lakóházak is megrongálódtak a Hadzsibej és a Kijevszkij kerületekben is. A támadásban összesen 11 ember sérült meg, köztük két gyermek – jelentette Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője.

Több autótűzről és raktárakat ért támadásokról is beszámoltak. A keletkezett károk teljes mértéke egyelőre nem ismert. 

A Fekete-tenger partján fekvő, Dél-Ukrajnában található Odessza rendszeresen célpontja az orosz támadásoknak..

Április 24-én egy dróntámadás több lakóépületet is eltalált a városban, amelyben egy házaspár életét vesztette, további 15 ember pedig megsérült.

Április 25-én Moszkva az egyik legnagyobb légi támadását indította Ukrajna ellen, amely legalább 10 halálos áldozatot követelt, és legalább 67 embert megsebesített országszerte. Az ukrán légvédelem jelentések szerint 580 drónt és 30 rakétát fogott el a támadás során.

 

