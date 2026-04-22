Nem fogja elhinni, mit tett egy ukrán oligarcha, miközben az országában szenvedés és halál van – videó

Nicolas Dupont-Aignan, a 2027-es francia elnökválasztás jelöltje és a Debout la France párt elnöke új videót osztott meg közösségi oldalán, amiben ukrán luxusbotrányt emleget. A közösségi oldalán közzétett felvételen arról számol be, hogy Ukrajna leggazdagabb oligarchája épp most vette meg a világ legdrágább ingatlanát Monacóban, potom 470 millió euróért (közel 171 milliárd forint).

Nicolas Dupont-Aignan kiakadt a közösségi oldalán: háború a ukrán népnek, palota az oligarcháknak?

450 millió euró! Jól hallották, ennyiért adtak el egy lakást Monacóban, a világ legdrágább lakását. És kinek adták el? Ukrajna leggazdagabb emberének

– kezdte a videós bejelentkezést a francia politikus. Azzal folytatta, hogy az ingatlan 2500 négyzetméter, gyakorlatilag egy egész épület.

Ugyanebben az időben azt is megtudtuk, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurót fog küldeni kölcsön formájában Ukrajnának, – amit soha nem fognak visszafizetni – hogy finanszírozzák a háborút, és így a korrupciót is. Ebből a 90 milliárd euróból mi, franciák 17 milliárdot fogunk fizetni. 17 milliárdot!!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, még szerdán döntés születhet az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről. Dupont-Aignan kifogásolta Sébastien Lecornu, francia miniszterelnök korábban adott magyarázatát, miszerint a közel-keleti háború miatt a francia államnak csökkentenie kell a kiadásait, különösen a társadalombiztosítás terén, mintegy 6 milliárd euróval.

Ha jól értem, 17 milliárdot fogunk Ukrajnának adni, miközben 6 milliárddal csökkentjük a franciák kiadásait. [...] Nos, én pontosan az ellenkezőjét javaslom: kisebb hiányt, semmilyen külföldi támogatást, és mindent a saját állampolgárainkra fordítani, akiknek nagy szükségük van rá. Ez a józan ész politikája.

Az X oldalán megosztott videóhoz a politikus ezt írta:

LUXUSBOTRÁNY !