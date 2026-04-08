Szakértő: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki minden nagyhatalommal tárgyal

Történelmi csúcson a magyar-amerikai szövetség, miután J. D. Vance alelnök az amerikai kormányzat támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt a közelgő választások előtt.

J. D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen (Fotó: Balogh Dávid)

A közös sajtótájékoztatón nemcsak a két ország közötti „aranykor” és a közös keresztény értékek kerültek fókuszba, de egy telefonhívás erejéig Donald Trump is bekapcsolódott a budapesti eseményekbe.

Orbán Viktor az Egyesült Államok szövetségese

Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott.

Az Egyesült Államok és az Európán kívüli hatalmak abban érdekeltek, hogy a mostani magyar kormány maradjon, és Orbán Viktort és politikáját azért támogatják, mert azokat az alternatívákat jeleníti meg, amelyek Magyarországnak, Európának és nekik is jók

– mondta el Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő szerint több stratégiai kérdésben is egy irányba mutatnak az érdekek: Budapestnek Washingtonnal például az ukrajnai béke ügye is közös, Kína a konnektivitás politikáját támogatja, az oroszokkal pedig az energetikai együttműködés ilyen.

Amik jók voltak nagyon sokáig, azt a magyar miniszterelnök továbbra is fenntartaná, és az európai kormányokkal és Brüsszellel pedig azért nem jó a viszony, mert ők ezt a korábbi jó együttműködést, ami korábban jó volt Európának, azt megszakították a szankciókkal, de mi azt a politikát folytatjuk, ami sokáig jó volt és gazdaggá tette Európát – mutatott rá Kiszelly Zoltán. A politikai elemző a személyes kapcsolatok jelentőségére is felhívta a figyelmet.

Egy bizalmi viszony van Orbán Viktor és az Európán kívüli vezetők között, mert ő a legrégebben hivatalban lévő európai miniszterelnök, sok válságot átélt, sok döntést hozott, és ezek személyes döntések

– fogalmazott a szakértő.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Kiszelly Zoltán szerint a jó viszony konkrét amerikai támogatásokban is megmutatkozik.

A védőpajzsot azt Orbán Viktornak ígérte Trump, és azt mondták, hogy addig kapjuk a kivételt az amerikai olajszankciók alól, amíg ő a miniszterelnök. Orbán Viktor azt az alternatívát tudja megjeleníteni Európában, ami például az Egyesült Államok érdeke is és amit támogat.

Kiszelly Zoltán ugyanakkor élesen bírálta az ellenzéki alternatívát. A szakértő szerint a Tisza kormányzása besimulna a brüsszeli konfliktusos politikába.

A konszenzusos, párbeszédre épülő fideszes politikát fölváltaná a brüsszeli konfliktusos politika, ami öngyilkos politika, mert látjuk, hogy az hová vezet, rossz irányba. Ezért az nem is igaz, hogy Orbán Viktor után ugyanolyan lenne az Egyesült Államokkal a viszony, mert akkor egy konfliktusos viszony lenne Washingtonnal

– összegzett Kiszelly Zoltán.