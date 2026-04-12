Itt vannak a legfrissebb részvételi adatok – ezt önnek is látnia kell

„Rossz irányba halad az EU” – lengyel politikus Orbán Viktor győzelmében bízik

1 órája
Beata Szydlo szerint az Európai Unió súlyos válságokkal küzd és rossz irányba halad, ezért változásra van szükség. A lengyel PiS politikusa bírálta a brüsszeli döntéshozatalt, és beszédében támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, akinek győzelmet kívánt a választásokon.
Beata Szydlo úgy látja, hogy „az Európai Unió rossz irányba halad”, és sorra jelennek meg azok a válságok, amelyek „tönkreteszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart”. A politikus ezzel összefüggésben hangsúlyozta: „A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik.”

Beata Szydlo Orbán Viktor sikerében bízik (Fotó: AFP)

Kiemelte, hogy a Mercosur-megállapodás következtében „a csőd felé tart az európai mezőgazdaság”, miközben „az emberek félnek az illegális migrációtól”. Véleménye szerint a „brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat”, és az előkészítés alatt álló intézkedések „csak tovább mélyítik a válságot”.

Szydlo a 2028–2034-es uniós költségvetés kapcsán úgy fogalmazott, hogy egy „zsaroló mechanizmust” készülnek bevezetni:

Azoktól, akik nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.

Szydlo szerint az Európai Uniónak irányt kell váltania:

Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenitását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát.

Beszédében kitért Magyarország és Lengyelország helyzetére is, hangsúlyozva, hogy „többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek”, és közös bennük „a szabadsághoz való ragaszkodás”. Mint fogalmazott:

Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is.

Hozzátette:

Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amely azokat az értékeket védi, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot.

A politikus hangsúlyozta azt is, hogy 

„demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért.”

Hozzátette: „Az, hogy hogyan döntünk egy választáson, nemcsak a saját országunk sorsára, hanem az összes európai polgár sorsára is kihatással lesz.”

A politikus végül úgy fogalmazott:

Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson.

 

