Szabotázsveszély a határon: Orbán Viktor a helyszínre indul – videó

„Húsvét hétfő reggel hatkor megyünk. Nem oda, ahova kellene. Locsolkodni kéne mennünk. De nem oda megyünk, hanem lemegyünk a szerb-magyar határra. Megnézzük a gázvezetéknek a belépési pontját ott Kiskundorozsma környékén. A szerb oldalon fel akarták robbantani, és el kellett rendelnünk a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét” – tette közzé a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is írta, hamarosan jelentkezik a fejleményekkel.