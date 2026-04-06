Szabotázsveszély a határon: Orbán Viktor a helyszínre indul – videó

Szabotázsakció gyanúja miatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el a szerb–magyar határ közelében: a gázvezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezték. Orbán Viktor közlése szerint a szerb oldalon robbantást terveztek, ezért a katonák már úton vannak, és rendszeres járőrözést indítanak a térségben. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta videóbejegyzéséhez a miniszterelnök a közösségi médiában.
„Húsvét hétfő reggel hatkor megyünk. Nem oda, ahova kellene. Locsolkodni kéne mennünk. De nem oda megyünk, hanem lemegyünk a szerb-magyar határra. Megnézzük a gázvezetéknek a belépési pontját ott Kiskundorozsma környékén. A szerb oldalon fel akarták robbantani, és el kellett rendelnünk a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét” – tette közzé a miniszterelnök.
Orbán Viktor hozzátette, most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket
– írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor azt is írta, hamarosan jelentkezik a fejleményekkel.
