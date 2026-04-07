Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse élőben!

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és felesége Magyarországra érkezett. Az alelnök, budapesti útja során, több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

J.D. Vance amerikai alelnököt és feleségét, Usha Vance-t Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. április 7-én. Az alelnök kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.