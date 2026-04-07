Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse élőben!

J. D. Vance Budapestre érkezett. Az amerikai alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatót tart.
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és felesége Magyarországra érkezett. Az alelnök, budapesti útja során, több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.
