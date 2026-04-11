Orbán Viktor: Köszönjük, Elnök úr! – videó

A kormányfő közösségi oldalán reagált Donald Trump támogató üzenetére.
„Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást” – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez a miniszterelnök.

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Köszönjük, Elnök úr!

 – tette hozzá a miniszterelnök. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump Truth Social oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben ismét kiállt Orbán Viktor mellett. 

Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne

– írta Donald Trump.

 

