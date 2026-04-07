Terrortámadást hiúsítottak meg a Török Áramlat ellen, Magyarországra látogat J. D. Vance

Április 7-8-án Magyarországra látogat J. D. Vance amerikai alelnök – erősítette meg a Fehér Ház. A közlemény szerint Vance tárgyalásokat folytat majd Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit az amerikai adminisztráció egyértelműen támogat a közelgő választáson. A magyar–amerikai diplomácia aranykorát éri, idén februárban Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatott el hazánkba.

Orbán Viktor miniszterelnök többszörös válság közeledtére figyelmeztetett (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében.

Alekszandar Vucsics szerb elnök az vasárnap reggel arról tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak, terrortámadás készült a Török Áramlat gázvezeték ellen. „Magyarország energiabiztonsága nem játék. Meg fogjuk védeni energetikai rendszerünket, a családok biztonságos ellátását, és nemzeti érdekeinket is” – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor húsvéthétfőn személyesen ellenőrizte a szerb-magyar határon a gázvezeték hazai oldalán elrendelt katonai védelmet.

A szabotázsakció meghiúsult ugyan, de a helyzet rendkívül súlyos, hiszen már az ukránok olajblokádja megmutatta, hogy milyen, ha egy Magyarországra érkező energiavezetéket blokkolnak. És a gázvezeték még inkább hasonlít az ütőérre, így ha ez a vezeték blokkolásra kerül, akkor Magyarország energiaellátása ellehetetlenül – hívta fel a figyelmet.

Súlyos válsághelyzet közeledtére figyelmeztetett Orbán Viktor.

„Magyarország az elmúlt 20 évben fekete öves válságkezelő országgá nőtte ki magát. Láttunk már együtt pénzügyi válságot, láttunk migrációs válságot és energiaválságot is, és sorjában szépen egymás után ki is védtük őket. De azt, ami most közeleg, még nekünk is nehéz lesz kivédenünk. Most hamarosan egyszerre csap le Európára egy energia- és nyomában egy pénzügyi válság” – fogalmazott a Citadella átadásakor a kormányfő.

Európa kritikus energetikai helyzete ellenére Kijev továbbra is dacol a józan ésszel.

Hiába kérték a nyugati szövetségesek, hogy állítsák le az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat a globális üzemanyagpiaci válság elkerülése érdekében, az ukrán vezetés hajthatatlan. Ukrajna támadásai miatt újabb orosz olajlétesítmények lángoltak, tovább rontva a feszült nemzetközi gazdasági helyzetet.