A magyar országgyűlési választás hajrájában számos magasrangú politikus biztosította támogatásáról Orbán Viktor miniszterelnököt, februárban az amerikai külügyminiszter, áprilisban az amerikai alelnök is Budapestre érkezett és bíztatás nem csak a tengerentúlról érkezik.

J. D. Vance és orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A legrangosabb támogatás ezúttal is az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. Április 7-én, kétnapos látogatásra érkezett Budapestre J. D. Vance amerikai alelnök. Húsz éve nem volt olyan rangos amerikai vendég Budapesten, mint Vance alelnök, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált és következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett. A kedden tartott magyar–amerikai nagygyűlésen Vance hangsúlyozta:

Önök merészen és bátran képviselték a nyugati civilizációt és Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá.

Kifejtette, hogy a magyar miniszterelnök harcolt a magyar energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem követte a példáját. Ezen felül megvédte a magyar határokat és a brüsszeli bürokraták azért utálják, mert ő kiáll a magyar népért.

Kijelentette:

Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs értékeket, amiért érdemes élni, [...] a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak.

Donald Trump a vonalban

Donald Trump amerikai elnök is bejelentkezett telefonon a Magyar–Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen. A közönséghez fordulva Vance alelnök jelezte, hogy egy különleges vendéget fog felhívni, hozzátette:

lássuk, felveszi-e.

A hívás sikeres volt, Trump elnök pedig a vonal túlsó végéről elmondta, hogy nagyon szereti Magyarországot, valamint fantasztikus embernek tartja Orbán Viktort, akivel nagyszerű a kapcsolatuk és aki kiváló munkát végez.

Elnök úr, nagyjából ötezer magyar hazafival van vonalban. Szerintem még jobban szeretik Önt, mint Orbán Viktort”

– mondta az amerikai alelnök Donald Trumpnak, amivel azt próbálta megmagyarázni, mi ez a hatalmas tapsvihar, amivel fogadták.

El sem hiszem ... Szeretem Magyarországot! Viktort is! Fantasztikus ember, nagyszerű kapcsolatunk volt, és kiválóan végzi a munkáját. Emlékszik erre? Nem engedte, hogy emberek megszállják az országukat, mint másoknál, akik tönkretették országaikat. Őszintén szólva rendben tartotta az országukat, a magyar népet az országban tartotta és fantasztikus munkát végzett. Hű, ez nagyon nagy tömegnek hangzik”

– közölte Donald Trump, majd azt próbálta megtudni, minek köszönhető a fergeteges reakció. Azt kérdezte az alelnökétől, jó beszédet mondott-e, amire J. D. Vance mosolyogva csak annyit válaszolt, ezt még korai lenne megmondani, majd újra Donald Trump ragadta magához a szót.

Azt akarom mondani, hogy nagy rajongója vagyok Viktornak. Teljes mértékben mellette állok, az Egyesült Államok is teljes mértékben mellette áll, igazi megtiszteltetés beszélni Önökkel!

Nemcsak a tengerentúlról érkezett támogatás

Ausztriában az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) vált a magyar kormány egyik leghangosabb szövetségesévé. Herbert Kickl pártelnök a budapesti konzervatív seregszemlén „jelzőtűznek” nevezte Magyarországot, amely a bátorságot és a nemzeti önrendelkezést szimbolizálja a brüsszeli bürokráciával szemben. A párt főtitkára, Harald Vilimsky pedig az Európai Parlamentben követelte a támadások leállítását Magyarország ellen, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor az európai emberek valódi érdekeit képviseli a háborús pszichózissal szemben.