Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Választás 2026

Választás 2026: a világ vezetői Orbán Viktor mellett állnak – videó

54 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre többen ismerik fel a tengerentúlon és Európában is, hogy a magyar miniszterelnök politikája az egyetlen járható út a szuverenitás és a béke megőrzéséhez. Az elmúlt hetekben a világ legbefolyásosabb vezetői és politikai szervezetei sorra álltak ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, az amerikai elnöktől az osztrák jobboldalig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026JD VanceOrbán Viktor

A magyar országgyűlési választás hajrájában számos magasrangú politikus biztosította támogatásáról Orbán Viktor miniszterelnököt, februárban az amerikai külügyminiszter, áprilisban az amerikai alelnök is Budapestre érkezett és bíztatás nem csak a tengerentúlról érkezik.

J. D. Vance és orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A legrangosabb támogatás ezúttal is az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. Április 7-én, kétnapos látogatásra érkezett Budapestre J. D. Vance amerikai alelnök. Húsz éve nem volt olyan rangos amerikai vendég Budapesten, mint Vance alelnök, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált és következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett. A kedden tartott magyar–amerikai nagygyűlésen Vance hangsúlyozta: 

Önök merészen és bátran képviselték a nyugati civilizációt és Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá.

Kifejtette, hogy a magyar miniszterelnök harcolt a magyar energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem követte a példáját. Ezen felül megvédte a magyar határokat és a brüsszeli bürokraták azért utálják, mert ő kiáll a magyar népért. 

Kijelentette:

Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs értékeket, amiért érdemes élni, [...] a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak.

Donald Trump a vonalban

Donald Trump amerikai elnök is bejelentkezett telefonon a Magyar–Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen. A közönséghez fordulva Vance alelnök jelezte, hogy egy különleges vendéget fog felhívni, hozzátette: 

lássuk, felveszi-e. 

A hívás sikeres volt, Trump elnök pedig a vonal túlsó végéről elmondta, hogy nagyon szereti Magyarországot, valamint fantasztikus embernek tartja Orbán Viktort, akivel nagyszerű a kapcsolatuk és aki kiváló munkát végez.

Elnök úr, nagyjából ötezer magyar hazafival van vonalban. Szerintem még jobban szeretik Önt, mint Orbán Viktort”

mondta az amerikai alelnök Donald Trumpnak, amivel azt próbálta megmagyarázni, mi ez a hatalmas tapsvihar, amivel fogadták.

El sem hiszem ... Szeretem Magyarországot! Viktort is! Fantasztikus ember, nagyszerű kapcsolatunk volt, és kiválóan végzi a munkáját. Emlékszik erre? Nem engedte, hogy emberek megszállják az országukat, mint másoknál, akik tönkretették országaikat. Őszintén szólva rendben tartotta az országukat, a magyar népet az országban tartotta és fantasztikus munkát végzett. Hű, ez nagyon nagy tömegnek hangzik”

– közölte Donald Trump, majd azt próbálta megtudni, minek köszönhető a fergeteges reakció. Azt kérdezte az alelnökétől, jó beszédet mondott-e, amire J. D. Vance mosolyogva csak annyit válaszolt, ezt még korai lenne megmondani, majd újra Donald Trump ragadta magához a szót. 

Azt akarom mondani, hogy nagy rajongója vagyok Viktornak. Teljes mértékben mellette állok, az Egyesült Államok is teljes mértékben mellette áll, igazi megtiszteltetés beszélni Önökkel! 

Nemcsak a tengerentúlról érkezett támogatás

Ausztriában az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) vált a magyar kormány egyik leghangosabb szövetségesévé. Herbert Kickl pártelnök a budapesti konzervatív seregszemlén „jelzőtűznek” nevezte Magyarországot, amely a bátorságot és a nemzeti önrendelkezést szimbolizálja a brüsszeli bürokráciával szemben. A párt főtitkára, Harald Vilimsky pedig az Európai Parlamentben követelte a támadások leállítását Magyarország ellen, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor az európai emberek valódi érdekeit képviseli a háborús pszichózissal szemben.

A közép-európai régióban Robert Fico szlovák miniszterelnök bizonyult Orbán Viktor egyik legmegbízhatóbb szövetségesének. A márciusi EU-csúcson Fico többször is hangsúlyozta: 

nem hagyják magára Magyarországot, és közösen lépnek fel a nemzeti hatásköröket csorbító brüsszeli javaslatok, például az ukrán hitelfelvétel ellen. 

Hasonlóan támogatólag lépett fel Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is, aki a brüsszeli tárgyalások során közvetítő szerepet vállalt, és elismerte a magyar álláspont jogosságát a stratégiai kérdésekben. 

Januárban, a Fidesz 31. kongresszusa alkalmával is számos vezető politikusa állt ki Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Matteo Salvini, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Herbert Kickl, Alice Weidel, Andrej Babis, Santiago Abascal, Mateusz Morawiecki, Alekszandar Vucsics, Benjamin Netanjahu és Javier Milei is üzenetet küldött. A felszólalások közös nevezője az volt, hogy Magyarország ma a nemzeti szuverenitás és a normalitás egyik utolsó bástyája Európában, Orbán Viktor pedig ennek a politikának a megtestesítője. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról