Kiterjedt, orosz csapássorozat pusztított Ukrajna-szerte

Újabb, több hullámban végrehajtott orosz dróntámadás érte Ukrajnát, amely során lakóövezetek kerültek célkeresztbe Odesszában, Szumiban és a Poltavai területen. Az éjszakai csapások során robbanások rázták meg a városokat, egyes épületek teljesen megsemmisültek, miközben a légiriadó órákon át tartott – számolt be cikkében az Unian.

Pusztító orosz támadás rázta meg Ukrajnát

Fotó: AFP

A légiriadót éjfél után nem sokkal rendelték el, valamint megfigyelő csatornák számoltak be arról, hogy számos alacsonyan repülő drón közelítette meg Odesszát a Fekete-tenger felől.

Nem sokkal később robbanások és lövések hallatszottak a városban. Szemtanúk a közösségi médiában arról számoltak be, hogy az egyik drón egy lakóépületbe csapódott, teljesen megsemmisítve azt. Helyi Telegram-csatornák egy videót is közzétettek, amelyen tűz látható, és hallható, amint az emberek azt mondják, hogy a ház teljesen megsemmisült.

Odessa Under Attack by Russian Drones



Russia bombarded the city with drones for most of the night. Damage to infrastructure has been reported, according to the local military administration.



— kolibri.93 🇺🇦 (@viktorikolibri) April 10, 2026

Később Odessza városi közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak megerősítette a becsapódást.

„Az ellenség drónokkal támadta a várost. Egyik kerületben találat ért egy családi házat. Minden információ tisztázása folyamatban van. A légiriadó folytatódik. Maradjanak biztonságos helyen a riasztás végéig”

– hangsúlyozta a tisztviselő.

Nem sokkal ezután hozzátette, hogy a támadás következtében egy másik lakóépület és egy kollégium teteje is lángra kapott. Odesszában a támadás kezdete után két órával még mindig tartott a légiriadó, mert újabb drónok érkeztek a tenger felől a városba.

Szumiban is orosz csapásokról érkezett jelentés.

the site of the russian strike on an apartment building in Sumy.



There are injured people, including children.



This is the second russian attack on an apartment building in Sumy today. pic.twitter.com/Y4IMuEohXn — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 10, 2026

A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Hrihorov szerint az ellenséges pilóta nélküli légi járművek lakóépületek elleni csapásai következtében 14 városlakó megsérült. A sérültek között van egy 14 éves fiú is, akit a helyszínen elláttak. Egy 87 éves nőt kórházba szállítottak.

A sérültek többsége idős ember. Az ellenség célzottan támadja a lakóövezetekben élő emberek otthonait

– fogalmazott a Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A poltavai területet is támadták – a megyei katonai közigazgatás vezetője, Vitalij Djakivnics közölte, hogy az orosz erők a Lubni járást támadta.

Egy orosz drón lezuhanása következtében egy üzlet és egy kávézó megrongálódott.

„Egy ember meghalt. Egy másik személy megsérült. Minden szükséges ellátást megkap” – jegyezte meg a tisztviselő.