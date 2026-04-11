Kiterjedt, orosz csapássorozat pusztított Ukrajna-szerte

Újabb, több hullámban végrehajtott orosz dróntámadás érte Ukrajnát, amely során lakóövezetek kerültek célkeresztbe Odesszában, Szumiban és a Poltavai területen. Az éjszakai csapások során robbanások rázták meg a városokat, egyes épületek teljesen megsemmisültek, miközben a légiriadó órákon át tartott – számolt be cikkében az Unian.
A légiriadót éjfél után nem sokkal rendelték el, valamint megfigyelő csatornák számoltak be arról, hogy számos alacsonyan repülő drón közelítette meg Odesszát a Fekete-tenger felől.
Nem sokkal később robbanások és lövések hallatszottak a városban. Szemtanúk a közösségi médiában arról számoltak be, hogy az egyik drón egy lakóépületbe csapódott, teljesen megsemmisítve azt. Helyi Telegram-csatornák egy videót is közzétettek, amelyen tűz látható, és hallható, amint az emberek azt mondják, hogy a ház teljesen megsemmisült.
Később Odessza városi közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak megerősítette a becsapódást.
„Az ellenség drónokkal támadta a várost. Egyik kerületben találat ért egy családi házat. Minden információ tisztázása folyamatban van. A légiriadó folytatódik. Maradjanak biztonságos helyen a riasztás végéig”
– hangsúlyozta a tisztviselő.
Nem sokkal ezután hozzátette, hogy a támadás következtében egy másik lakóépület és egy kollégium teteje is lángra kapott. Odesszában a támadás kezdete után két órával még mindig tartott a légiriadó, mert újabb drónok érkeztek a tenger felől a városba.
Szumiban is orosz csapásokról érkezett jelentés.
A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Hrihorov szerint az ellenséges pilóta nélküli légi járművek lakóépületek elleni csapásai következtében 14 városlakó megsérült. A sérültek között van egy 14 éves fiú is, akit a helyszínen elláttak. Egy 87 éves nőt kórházba szállítottak.
A sérültek többsége idős ember. Az ellenség célzottan támadja a lakóövezetekben élő emberek otthonait
– fogalmazott a Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.
A poltavai területet is támadták – a megyei katonai közigazgatás vezetője, Vitalij Djakivnics közölte, hogy az orosz erők a Lubni járást támadta.
Egy orosz drón lezuhanása következtében egy üzlet és egy kávézó megrongálódott.
„Egy ember meghalt. Egy másik személy megsérült. Minden szükséges ellátást megkap” – jegyezte meg a tisztviselő.