Az orosz drónok hatalmas pusztítást végeztek Szumiban

Orosz drónok csapódtak be Szumi városában egyik lakóövezetbe az éjszaka folyamán, jelentős károkat okozva. A támadás során lakóházak rongálódtak meg, autók gyulladtak ki, és egy egészségügyi intézmény is találatot kapott – számolt be róla a Kyiv Post.

Fotó: AFP

A helyi tisztviselők szerint az orosz erők tömeges támadást hajtottak végre, amelynek következtében négy ember megsérült, köztük egy tinédzser is. A sérültek közül hármat kórházba szállítottak, egy embert pedig a helyszínen láttak el.

A Szumi elleni éjszakai ellenséges támadás következtében az előzetes jelentések szerint négy ember sérült meg, köztük egy 17 éves gyermek

– mondta Szerhij Krivosejenko, a Szumi Városi Katonai Igazgatás vezetője. Hozzátette: „A gyermeket és két férfit kórházba szállították. Egy másik személyt a helyszínen ápoltak.”

Artem Kobzar, a város polgármestere arról számolt be, hogy robbanások sora rázta meg Szumit. Elmondása szerint a Zaricsnyi negyed egyik lakóövezetében több mint öt becsapódást regisztráltak.

Az ellenség továbbra is támadja városunkat

– írta a közösségi médiában.

A Zaricsnyi negyed egyik lakóövezetében több mint öt támadást jegyeztek fel. Lakóépületek ablakai betörtek, és autók égnek.

A polgármester azt is közölte, hogy az egyik drón egy egészségügyi intézmény tetejét találta el.

▪️росія завдала масованого удару дронам по Сумах. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. Пошкоджені багатоповерхівки, авто. Ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу.



▪️Пошкоджений енергооб'єкт на Чернігівщині. Знеструмлені 54 тисячі абонентів у Ніжинському районі

1/2 pic.twitter.com/zhcXe9RBHS — ҐРУНТ (@grntmedia) April 21, 2026

A károk felmérése kora reggel még folyamatban volt. Két napja az oroszok az éjszaka folyamán nagyszabású „Shahed”-dróntámadást indítottak Csernyihiv ellen. A városban jelentős károk keletkeztek.