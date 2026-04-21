Az orosz drónok hatalmas pusztítást végeztek Szumiban

Tömeges orosz dróntámadás érte az ukrajnai Szumi városát az éjszaka folyamán. A csapások lakóövezeteket értek, négy ember – köztük egy 17 éves fiatal – megsebesült. Az egyik orosz drón egy kórházba csapódott.
Orosz drónok csapódtak be Szumi városában egyik lakóövezetbe az éjszaka folyamán, jelentős károkat okozva. A támadás során lakóházak rongálódtak meg, autók gyulladtak ki, és egy egészségügyi intézmény is találatot kapott – számolt be róla a Kyiv Post.

Tömeges orosz dróntámadás érte az ukrajnai Szumi városát az éjszaka folyamán Fotó: AFP

A helyi tisztviselők szerint az orosz erők tömeges támadást hajtottak végre, amelynek következtében négy ember megsérült, köztük egy tinédzser is. A sérültek közül hármat kórházba szállítottak, egy embert pedig a helyszínen láttak el.

A Szumi elleni éjszakai ellenséges támadás következtében az előzetes jelentések szerint négy ember sérült meg, köztük egy 17 éves gyermek

– mondta Szerhij Krivosejenko, a Szumi Városi Katonai Igazgatás vezetője. Hozzátette: „A gyermeket és két férfit kórházba szállították. Egy másik személyt a helyszínen ápoltak.”

Artem Kobzar, a város polgármestere arról számolt be, hogy robbanások sora rázta meg Szumit. Elmondása szerint a Zaricsnyi negyed egyik lakóövezetében több mint öt becsapódást regisztráltak.

Az ellenség továbbra is támadja városunkat

– írta a közösségi médiában. 

A Zaricsnyi negyed egyik lakóövezetében több mint öt támadást jegyeztek fel. Lakóépületek ablakai betörtek, és autók égnek.

A polgármester azt is közölte, hogy az egyik drón egy egészségügyi intézmény tetejét találta el. 

A károk felmérése kora reggel még folyamatban volt. Két napja az oroszok az éjszaka folyamán nagyszabású „Shahed”-dróntámadást indítottak Csernyihiv ellen. A városban jelentős károk keletkeztek. 

 

