Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Macron elképesztő dologra vetemedett a választás előtt – mit képzel magáról?

Oroszország

Az orosz haderő előretört a donyecki régióban

A védelmi minisztérium közleménye szerint a donyecki térségben sikeresen bővítette az orosz hadsereg az ellenőrzési övezetet. A közlemény szerint az orosz haderő alakulatai sikeresen törtek előre Olekszandrivka közelében.
Az orosz védelmi minisztérium újabb előretörésről számolt be. A jelentések szerint az orosz haderő alakulatai sikeresen növelték az ellenőrzésük alatt álló övezetet a donyecki térségben – írja a Life

Az orosz haderő a jelentések szerint sikeresen nyomult előre
Fotó: IRYNA RYBAKOVA / The 93rd Kholodnyi Yar Separate 

„Olekszandrivkától délkeletre harcosaink kibővítették a nyikiforovkai ellenőrzési övezetet. Általánosságban elmondható, hogy ez egy meglehetősen sikeres terület az elmúlt héten, ahol katonáink jelentős eredményeket értek el” – mondta el Andrej Marochko, a TASZSZ katonai szakértője. 

A szakértő egyúttal jelezte, hogy a katonák most fegyvereket gyűjtenek és megfelelő utánpótlási vonalak építenek ki a térségben. 

A tavasz megérkezése egyébként komolyan átrendezi a frontvonalat, miután mind két fél számára előnyös helyzetet teremt a kizöldülő természet. A Donyecki Népköztársaság vezetője, Denis Pushilin szerint az ukránok könnyebben tudják elrejteni állásaikat, míg az orosz haderő számára a friss lombkoronák diszktrét mozgást tesznek lehetővé. 

A hét elején az orosz védelmi minisztérium több település elfoglalását is bejelentette a régióban, amely során a beszámolók szerint az orosz haderő megsemmisített több lőszergyárat és dróngyártó és tároló központot is. 

 

 

