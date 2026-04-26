Az orosz védelmi minisztérium újabb előretörésről számolt be. A jelentések szerint az orosz haderő alakulatai sikeresen növelték az ellenőrzésük alatt álló övezetet a donyecki térségben – írja a Life.

„Olekszandrivkától délkeletre harcosaink kibővítették a nyikiforovkai ellenőrzési övezetet. Általánosságban elmondható, hogy ez egy meglehetősen sikeres terület az elmúlt héten, ahol katonáink jelentős eredményeket értek el” – mondta el Andrej Marochko, a TASZSZ katonai szakértője.

A szakértő egyúttal jelezte, hogy a katonák most fegyvereket gyűjtenek és megfelelő utánpótlási vonalak építenek ki a térségben.

A tavasz megérkezése egyébként komolyan átrendezi a frontvonalat, miután mind két fél számára előnyös helyzetet teremt a kizöldülő természet. A Donyecki Népköztársaság vezetője, Denis Pushilin szerint az ukránok könnyebben tudják elrejteni állásaikat, míg az orosz haderő számára a friss lombkoronák diszktrét mozgást tesznek lehetővé.