Orosz kémhálózat nyomában: Berlinben fogtak el egy szabotőrt

A német szövetségi ügyészség közlése szerint Berlinben őrizetbe vettek egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz hírszerző szolgálat számára kémkedett, és szabotázscélpontokat térképezett fel. Az ügy a hatóságok szerint nemcsak érzékeny katonai és ipari információk kiszivárogtatásáról szól, hanem arról is, hogy Európában erősödnek a hibrid fenyegetések az ukrajnai háború árnyékában.
A német szövetségi ügyészség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz hírszerző szolgálat számára kémkedett, és lehetséges szabotázscélpontokat térképezett fel – közölték a hatóságok szerdán.

Berlinben őrizetbe vettek egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz hírszerző szolgálat számára kémkedett (Fotó: Pexels)

A gyanúsítottat, a kazah állampolgárságú Szergej K.-t kedden Berlinben fogták el a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal munkatársai egy elfogatóparancs alapján

– közölte a szövetségi ügyészség.

Az ügyészek szerint a férfi legalább 2025 májusa óta kapcsolatban állt egy orosz hírszerző kapcsolattartóval, és különböző érzékeny információkat továbbított Németországból. Az átadott anyagok között szerepeltek Berlin Ukrajnának nyújtott katonai támogatásával kapcsolatos adatok, valamint a német védelmi iparra – különösen a drón- és robotikai fejlesztésekkel foglalkozó vállalatokra – vonatkozó információk.

A hatóságok azzal is vádolják, hogy középületeket fényképezett Berlinben, és dokumentálta a német autópályákon haladó katonai konvojokat, köztük egy NATO-tagországhoz köthetőt is. Emellett azzal is gyanúsítják, hogy lehetséges szabotázscélpontokat azonosított, valamint megpróbált másokat beszervezni kémkedési és szabotázsakciókba

– írja a Politico.

A letartóztatásra akkor került sor, amikor Európa-szerte nő az aggodalom az orosz hírszerzési tevékenység miatt Moszkva Ukrajna elleni teljes körű invázióját követően. Német tisztviselők többször is figyelmeztettek a kémtevékenység és a hibrid fenyegetések erősödésére.

A Bundestag egyik 2025-ös ellenőrző meghallgatásán a hírszerzés vezetője, Martin Jäger arra figyelmeztette a törvényhozókat, hogy „már most is támadás alatt állunk”, és Moszkva „szükség esetén nem riad vissza a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációtól sem”.

A gyanúsított várhatóan szerdán áll az igazságszolgáltatás elé a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság egyik vizsgálóbírája előtt, aki dönt arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e.

 

