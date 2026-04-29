Orosz kémhálózat nyomában: Berlinben fogtak el egy szabotőrt

A német szövetségi ügyészség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy orosz hírszerző szolgálat számára kémkedett, és lehetséges szabotázscélpontokat térképezett fel – közölték a hatóságok szerdán.

A gyanúsítottat, a kazah állampolgárságú Szergej K.-t kedden Berlinben fogták el a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal munkatársai egy elfogatóparancs alapján

– közölte a szövetségi ügyészség.

Az ügyészek szerint a férfi legalább 2025 májusa óta kapcsolatban állt egy orosz hírszerző kapcsolattartóval, és különböző érzékeny információkat továbbított Németországból. Az átadott anyagok között szerepeltek Berlin Ukrajnának nyújtott katonai támogatásával kapcsolatos adatok, valamint a német védelmi iparra – különösen a drón- és robotikai fejlesztésekkel foglalkozó vállalatokra – vonatkozó információk.

A hatóságok azzal is vádolják, hogy középületeket fényképezett Berlinben, és dokumentálta a német autópályákon haladó katonai konvojokat, köztük egy NATO-tagországhoz köthetőt is. Emellett azzal is gyanúsítják, hogy lehetséges szabotázscélpontokat azonosított, valamint megpróbált másokat beszervezni kémkedési és szabotázsakciókba

– írja a Politico.

Über Monate stand ein Kasache im Austausch mit einem russischen Geheimdienst. Es ging um Militärkonvois, Ukraine-Hilfen und mögliche Anschlagsziele. Jetzt ist er in Berlin festgenommen worden. https://t.co/mwyn4xNDk5 — DER SPIEGEL (@derspiegel) April 29, 2026

A letartóztatásra akkor került sor, amikor Európa-szerte nő az aggodalom az orosz hírszerzési tevékenység miatt Moszkva Ukrajna elleni teljes körű invázióját követően. Német tisztviselők többször is figyelmeztettek a kémtevékenység és a hibrid fenyegetések erősödésére.

A Bundestag egyik 2025-ös ellenőrző meghallgatásán a hírszerzés vezetője, Martin Jäger arra figyelmeztette a törvényhozókat, hogy „már most is támadás alatt állunk”, és Moszkva „szükség esetén nem riad vissza a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációtól sem”.

A gyanúsított várhatóan szerdán áll az igazságszolgáltatás elé a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság egyik vizsgálóbírája előtt, aki dönt arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e.