Megtorpant az orosz offenzíva: évek óta nem volt ilyen gyenge Moszkva hadereje

Az adatok – többek között a Hadtudományi Intézet elemzései – arra utalnak, hogy a frontvonal gyakorlatilag befagyott, miközben az ukrán védelem jelentősen megerősödött, írja az Independent.

2026. április 23-án, tűzoltók egy megrongálódott lakóépületben keletkezett tüzet oltanak Dnyipro városában (Fotó: Ukrán Állami Vészhelyzeti Szolgálat/AFP)

Ukrajna helyzete a jelentések szerint stabilabb, mint az elmúlt egy évben bármikor. Ebben kulcsszerepet játszik a drónhadviselés és a légvédelem fejlődése, amelyekkel Kijev képes volt ellensúlyozni az orosz fölényt.

Ukrajna folytatná a béketárgyalásokat

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott: drónokkal sikerült csökkenteni az orosz emberelőny jelentőségét, és az ország már a támadások döntő többségét képes kivédeni. Hozzátette: a harctéri stabilitás erősíti Ukrajna tárgyalási pozícióit is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ismét háromoldalú béketárgyalásokat sürgetett Oroszországgal, annak ellenére, hogy az amerikai diplomácia figyelme jelenleg az iráni konfliktusra irányul.

A Kreml azonban elutasította az újabb egyeztetések lehetőségét. Moszkva álláspontja szerint Vlagyimir Putyin csak akkor hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Zelenszkijjel, ha már megszületett egy konkrét békemegállapodás.

Az ukrán elnök eközben jelentős személyi átalakításokat hajtott végre az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szervezetében: több kulcsfontosságú regionális osztály éléről felmentette a korábbi vezetőket. A Zelenszkij által április 22-én aláírt rendeletek értelmében Kijev, Harkov és Herszon megyékben is új parancsnokok veszik át az irányítást.

Az Európai Unió pedig végleg rábólintott a kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelcsomagra. A döntés azután született meg, hogy feloldották a korábbi patthelyzetet – erről a soros elnöki feladatokat ellátó Ciprus számolt be. Újabb szankciókat is bejelentettek Oroszországgal szemben.