Lángokban áll az orosz olajfinomító – videó

A beszámolók szerint az ukrán drónok az éjszaka folyamán sikeresen mértek csapást a finomítóra. Az orosz tuapszei finomító az ország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, a károk mértékét azonban egyelőre nem közölték a hatóságok – írja a Kyiv Independent.

A beszámolók szerint az orosz finomító kigyulladt az ukrán dróntámadás nyomán

A környék lakosai több videót is feltöltöttek az éjszakai támadásról, amelyen jól láthatóan dolgozik az orosz légvédelem, azonban a beszámolók szerint ez közel sem volt elég. A támadás után többen is arról írtak, hogy legalább két tartály lángra kapott az üzem területén.

Veniamin Kondratyev, a krasznodari határterület kormányzója megerősítette a támadást „Tuapsze kikötőjében”, anélkül, hogy meghatározta volna a célpontot. Kondratyev azt is állította, hogy egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült a támadásban.

A Rosznyeft létesítményéhez tartozó Tuapsze Olajfinomító Oroszország 10 legnagyobb olajfinomítója közé tartozik. A finomító évente körülbelül 12 millió tonna nyersolajat képes finomítani.

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta az orosz olajinfrastruktúra elleni csapásokat, mivel célja a Kreml legfontosabb bevételi forrásának csökkentése – tekintettel az iráni háborút követő egekbe szökő olajárakra.

Tuapsze Szocsi nagyvárosától mintegy 75 kilométerre északnyugatra található, és rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak.

Habár az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy óriási bevételektől esett el Oroszország az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások miatt, azonban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) április 14-én 0,3 százalékkal javította Oroszország 2026-os növekedési előrejelzését a magasabb energiaárak miatt. Az alap most azt jósolja, hogy az orosz gazdaság 1,1 százalékkal fog növekedni 2026-ban.