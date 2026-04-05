Már Brüsszel sem tudja féken tartani – brutális, amit Ukrajna tervez

Az olajárak meredeken emelkednek, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala. Ebben a helyzetben a további ukrán csapások az orosz olajfinomítók ellen tovább szűkíthetik a kínálatot, ami világszinten is áremelkedést idézhet elő, de Zelenszkijt ez nem érdekli. A Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában, hazánknak pedig szüksége van az orosz energiára a rezsicsökkentés fenntartásához.

Magyarországot is fenyegeti az ukrán dac: az orosz olajfinomítók elleni csapások miatt drágulhat a rezsi Fotó: AFP

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

az uniós vezetők arra kérték Zelenszkijt, hogy szüneteltesse az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, az ukrán vezetés azonban visszautasította a kérést.

Kiril Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője a Bloombergnek adott interjújában elismerte: valóban érkeztek ilyen kérések. Hozzátette azonban, hogy:

Az ukrán álláspont változatlan: az olajfinomítók legitim katonai célpontok, mivel közvetlenül hozzájárulnak az orosz hadigépezet működéséhez."

Az elmúlt hetekben ráadásul nem csökkentek, hanem éppen erősödtek ezek a támadások. Ukrajna fokozta a nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadásokat, Moszkva rekordszámú ukrán drón jelenlétéről számolt be saját légterében, ráadásul újabb dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét is márciusban. A következmények már most is érzékelhetők: egyre bizonytalanabbá válik az energiaellátás.

Magyarország különösen nehéz helyzetben van: az energiaellátásunk nagy része továbbra is orosz forrásokra épül, ezért az útvonalak biztonsága nem elméleti kérdés, hanem gazdasági is: az olcsó orosz energia nélkül nem tartható fent a rezsicsökkentés.

Magyarország egyszerre néz szembe az ukrán olajblokád hatásaival és a közelgő globális energiaválsággal. Az energiahiány nem csupán a közlekedést és a fűtést érinti, hanem az egész ipari ellátási láncot, a mezőgazdaságtól a műanyag- és vegyiparig. Friedrich Merz német kancellár szerint a mostani krízis terhe olyan súlyos lehet, mint a Covid-járvány vagy az ukrajnai háború elején tapasztaltak. A magyar kormány a rezsicsökkentéssel és a védett üzemanyagárakkal próbálja megóvni a családokat az energiaválságtól, Brüsszel azonban ezek felszámolását sürgeti – a Tisza Párt pedig ugyanezt az irányt képviseli.