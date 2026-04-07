Nincs menekvés a drónok elől: brutális orosz támadás érte Ukrajnát – videó

Legalább nyolc civil életét vesztette, és 52 ember megsebesült abban az orosz támadássorozatban, amely az éjszaka folyamán kezdődött, majd a reggeli órákban is folytatódott. A csapások több régiót érintettek, és elsősorban lakóövezeteket, közintézményeket, valamint közlekedési eszközöket céloztak – számolt be róla a Kyiv Independent.

A legsúlyosabb incidens reggel 9 óra körül történt a Dnyipropetrovszk megyei Nikopol központjában.

Egy orosz FPV drón eltalált egy személyszállító buszt a csúcsforgalomban.

A támadás következtében három ember meghalt, tizenhatan pedig megsérültek, közülük hárman kritikus állapotban vannak. A térségben korábban egy másik támadásban egy 11 éves fiú vesztette életét, és további öt ember sérült meg.

„Ez szándékos orosz terror békés városok és civilek ellen” – fogalmazott Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes.

Az éjszakai támadások Odesszát is súlyosan érintették. A városban három ember – köztük egy gyermek – meghalt, és legalább tízen megsérültek. A csapások során lakóépületek, valamint kritikus infrastruktúra és adminisztratív létesítmények rongálódtak meg.

Több helyen tűz ütött ki, többek között egy kollégiumban és egy gyermekotthonban.

Harkov megyében az elmúlt nap során hat ember sérült meg az orosz támadások következtében, a megyeszékhely mellett további tizenkét települést is tűz alá vettek. Az orosz haderő az elmúlt napokban drónokat és több különböző típusú rakétát is bevetett, köztük egy ballisztikus rakétát Harkovban.

Donyeck megyében legalább egy ember meghalt és tízen megsérültek.

Zaporizzsjában egy 73 éves férfi akkor sérült meg, amikor egy FPV drón egy autóba csapódott, megrongálva a járművet.

Egy 39 éves férfi is megsérült, és egy lakóépületben is károk keletkeztek.

A Suspilne beszámolója szerint délelőtt fél tizenkettő körül Csernyihiv megye is támadás alatt állt. Priluki városában a központot érte találat, amelynek következtében lángba borult a városi tanács épülete.

A helyiek legalább három robbanásról számoltak be.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka során összesen 110 nagy hatótávolságú drónt indított, amelyek közül 77-et sikerült lelőni. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint több régióban – köztük Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Odessza, Szumi, Harkov, Herszon és Csernyihiv megyék egyes részein – ideiglenes áramkimaradások is kialakultak a támadások következtében.