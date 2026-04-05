Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

„Bizarr összeesküvés-elmélet" – Philip Pilkington nekiment Panyi Szabolcsnak

Élesen bírálta Philip Pilkington Panyi Szabolcs állításait a Török Áramlat ügyében. A Magyar Külügyi Intézet kutatója azt írta közösségi oldalán, hogy az újságíró alaptalan „hamis zászlós” elméletet terjeszt, miközben az ukrán média már korábban beszámolt a vezeték elleni támadásokról.
Éles hangvételű bejegyzésben reagált Philip Pilkington a Török Áramlat körüli fejleményekre és Panyi Szabolcs állításaira. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az X-en közzétett posztjában azt írta: az az „újságíró”, aki a magyar lehallgatási botrányban is érintett volt, most egy állítólagos hamis zászlós akcióról szóló „bizarr összeesküvés-elméletet” terjeszt.

Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Fotó: MTI/Lakatos Péter

Bejegyzésében arra is kitért, hogy „a probléma az, hogy már két nappal ezelőtt az ukrán média rendszeres támadásokról számolt be a Török Áramlat ellen”, ezért szerinte nincs szükség feltételezésekre a történtek magyarázatához.

Az ügy előzménye, hogy Panyi Szabolcs egy bejegyzésben arról írt: újságírókhoz olyan információk jutottak el, amelyek szerint Szerbiában a Magyarország felé tartó gázvezetéket célzó akciót terveztek, amelyet ő orosz hátterű „hamis zászlós” támadásként értelmezett. Állítása szerint ezek az értesülések kormányzati körökhöz köthető forrásokból származtak.

Szijjártó Péter videóban reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra, amelyről szerb partnerektől kaptak értesítést. Hangsúlyozta, hogy a Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában, így az ilyen jellegű akciókat az ország szuverenitása elleni támadásként értékelik. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban több lépés is veszélyeztette a magyar energiaellátást: utalt az ukrán olajblokádra és a Török Áramlat vezetéket célzó korábbi dróntámadásokra is.

