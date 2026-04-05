„Bizarr összeesküvés-elmélet” – Philip Pilkington nekiment Panyi Szabolcsnak

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Philip Pilkington a Török Áramlat körüli fejleményekre és Panyi Szabolcs állításaira. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az X-en közzétett posztjában azt írta: az az „újságíró”, aki a magyar lehallgatási botrányban is érintett volt, most egy állítólagos hamis zászlós akcióról szóló „bizarr összeesküvés-elméletet” terjeszt.

Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

Bejegyzésében arra is kitért, hogy „a probléma az, hogy már két nappal ezelőtt az ukrán média rendszeres támadásokról számolt be a Török Áramlat ellen”, ezért szerinte nincs szükség feltételezésekre a történtek magyarázatához.

Az ügy előzménye, hogy Panyi Szabolcs egy bejegyzésben arról írt: újságírókhoz olyan információk jutottak el, amelyek szerint Szerbiában a Magyarország felé tartó gázvezetéket célzó akciót terveztek, amelyet ő orosz hátterű „hamis zászlós” támadásként értelmezett. Állítása szerint ezek az értesülések kormányzati körökhöz köthető forrásokból származtak.

The “journalist” involved in the Hungarian wire-tapping scandal is making up a bizarre conspiracy theory about a false flag on TurkStream. The problem? As of two days ago Ukrainian media are reporting regular attacks on TurkStream. No wild conspiracies needed here. 🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/G49kBYOaAm — Philip Pilkington (@philippilk) April 5, 2026

Szijjártó Péter videóban reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra, amelyről szerb partnerektől kaptak értesítést. Hangsúlyozta, hogy a Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában, így az ilyen jellegű akciókat az ország szuverenitása elleni támadásként értékelik. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban több lépés is veszélyeztette a magyar energiaellátást: utalt az ukrán olajblokádra és a Török Áramlat vezetéket célzó korábbi dróntámadásokra is.