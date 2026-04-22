Brüsszel hadat üzent az orosz propagandának, bővült a szankciós lista

Az Európai Unió szankciókat vezet be több olyan orosz szervezet ellen, amelyeket a orosz propaganda és a félrevezető információk terjesztésével hoztak összefüggésbe. Moszkva ellenben azt állítja, hogy az EU vezetői saját politikai céljaik elérése érdekében lépnek fel és eltúlozzák az orosz fenyegetést – számolt be róla az Independent.

Az Európai Tanács – az orosz propaganda elleni küzdelem jegyében – fokozza a szankciós nyomást Moszkván

Az Európai Tanács két orosz szervezet ellen rendelt el szankciókat. A kedden bejelentett intézkedések a Euromore nevű médiaplatformot, valamint a Külföldön Élő Honfitársak Jogainak Támogatásáért és Védelméért Alapítványt (Pravfond) célozzák. A Tanács közlése szerint a Pravfond

jogi és elemzői tevékenységét rendszeresen felhasználják a Kreml dezinformációs kampányainak alátámasztására.

A szankciók az érintett szervezetek vagyonának befagyasztását jelentik, és egyben megtiltják az uniós állampolgároknak és vállalatoknak, hogy pénzt, pénzügyi eszközöket vagy gazdasági erőforrásokat biztosítsanak számukra. Moszkva következetesen tagadja a vádakat, és azzal védekezik, hogy az uniós vezetők politikai haszonszerzés céljából eltúlozzák az orosz fenyegetést. Orosz tisztviselők egyben kijelentették, hogy az EU rendszeresen korlátozza a szólásszabadságot azzal, hogy betiltja azokat a médiaplatformokat, amelyek megkérdőjelezik az európai világnézetet. Az EU eddig 69 személy és 19 szervezet ellen vezetett be szankciókat olyan tevékenység miatt, amelyek

aláássák az EU és tagállamai alapvető értékeit, valamint biztonságát, stabilitását, függetlenségét és integritását.

Oroszországot azzal is megvádolták, hogy beavatkozott több választásba Európán belül és azon kívül is. Erre a legismertebb példa a 2016-os amerikai elnökválasztás: egyes amerikai hírszerzési források szerint Oroszország hackertámadásokat és dezinformációs kampányt indított, – amelyet közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelt el – annak érdekében, hogy rontsa a demokrata jelölt, Hillary Clinton esélyeit az elnökség megszerzésére, és segítse Trump hivatalba kerülését.

Mind Vlagyimir Putyin, mind Donald Trump tagadta, hogy Oroszország beavatkozott volna a 2016-os amerikai elnökválasztásba.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyarok több mint fele is találkozott már a háborús propagandával és dezinformációs kampányokkal a hazai médiában.