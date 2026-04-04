Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Botrány Bécsben: nagypénteki provokációval sokkoltak az állatvédők

2026. április 04. 08:35
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly felháborodást váltott ki egy állatvédő szervezet akciója Bécs belvárosában, ahol a keresztény nagyhét idején egy „disznók keresztútját” bemutató performanszt tartottak. A demonstráció időzítése és formája sokak szerint provokáció, és súlyosan sérti a vallási érzékenységet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Provokáció a kereszténység legszentebb napján. Az aktivisták a Osztrák Mezőgazdasági Minisztérium épülete előtt rendezték meg akciójukat, amelynek célja hivatalosan az volt, hogy felhívják a figyelmet az ipari sertéstartás körülményeire. A bemutatott jelenetek a sertések életútját követték végig a születéstől egészen a levágásig, írja az Exxpress.

Disznófejjel provokálták a keresztényeket (Fotó: Képernyőkép)

A legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy az egyik központi figura egy keresztet cipelő alak volt, aki nem Krisztust ábrázolta, hanem egy disznómaszkot viselt. A jelenet egyértelmű utalásként értelmezhető Jézus Krisztus szenvedéstörténetére, amit a keresztények a nagyhéten, különösen nagypéntek alkalmával idéznek fel.

Provokáció vagy állatvédelem?

A performansz során politikai üzenetek is megjelentek: az egyik felirat az úgynevezett „keresztény állatszeretetet” bírálta, és az osztrák kormányt is célba vette. A kritikusok szerint ezzel az akció nemcsak vallási, hanem politikai provokációvá is vált.

Sokan úgy látják, hogy a keresztút szimbolikájának felhasználása egy ilyen érzékeny időszakban tudatos provokáció. A keresztút a kereszténység egyik legszentebb hagyománya, amely húsvét előtt idézi fel Krisztus szenvedését és kereszthalálát.

Bár a szervezők szerint az akció célja kizárólag az állatok szenvedésének bemutatása volt, sok hívő ezt inkább a vallási jelképek kigúnyolásaként értelmezi. Egy felháborodott olvasó szerint „a keresztényeknek ma már mindent el kell tűrniük, de egy ilyen akció a legfontosabb ünnep idején különösen elfogadhatatlan”. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!