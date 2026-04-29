Ez átrajzolhatja a térképet! Putyin súlyos következményekre figyelmeztetett

Az orosz elnök nemrég megszólalt az ukránok energetikai infrastruktúrát célzó támadásai kapcsán. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna nem tud a fronton eredményt elérni, ezért taktikát váltott, ugyanakkor az orosz elnök súlyos következményekre figyelmeztetett.
Az ukrán haderő azért támadja az orosz energetikai infrastruktúrát, mert a fronton nem tud eredményeket elérni – jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a tuapszei olajfinomító elleni támadás kapcsán egyúttal súlyos következményekre figyelmeztetett – írja a Ukrainszka Pravda.

Vlagyimir Putyin is megszólalt az orosz energetikai infrastruktúrát ért támadások okán
Fotó: DMITRY LOVETSKY / POOL

Április 28-án éjjel drónok támadtak egy tengeri terminált és egy olajfinomítót Tuapsze városában, a Krasznodari határterületen. A hatóságok jelentése szerint több mint 160 mentő oltotta a támadás következtében kialakult nagy kiterjedésű tüzet, a lakosokat pedig evakuálták.

Az ukrán fegyveres erők jelentése szerint a Tuapsze és Jaroszlavl városaiban található olajfinomítók elleni csapások következményeként 24 olajtároló semmisült meg, és további négy megrongálódott. Az ukrán különleges erők nem sokkal korábban pedig sikeresen mértek csapást Tuapsze fekete-tengeri kikötőjének olajtermináljára. 

Az ukrán nyomás fokozódása az energetikai infrastruktúrára pedig nem maradt válasz nélkül. 

Nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnök a Duma előtt arról beszélt, hogy súlyos következményekkel járhat az energetikai infrastruktúra támadása. „Egyre több drón támadja a civil infrastruktúrát. Íme a legújabb példa - energiai létesítmények elleni csapások Tuapszeban, amelyek potenciálisan súlyos környezeti következményekkel járhatnak” – fogalmazott az orosz elnök. 

 

