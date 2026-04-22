Putyin fontos dolgot mondott – a háborúról van szó

Putyin orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva addig folytatja a műveleteket, amíg teljes mértékben meg nem szűnik a fenyegetés az ország határ menti régióival szemben. Mint fogalmazott, a biztonsági zóna kiépítése lépésről lépésre halad, és a cél változatlan, írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök részt vesz az Összoroszországi Önkormányzati Szolgálatért Díjak átadási ünnepségén Moszkvában, 2026. április 21-én (Fotó: AFP/Szergej Bulkin)

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország biztos a kitűzött célok elérésében az ukrajnai konfliktusban.

Úgy véli, az ország ellenfelei már most azon gondolkodnak, miként kezeljék a jövőbeni orosz győzelem következményeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy Moszkva nem kíván idő előtt nyilvános részleteket közölni, hanem a kijelölt feladatok végrehajtására összpontosít.

Putyin: Moszkva segíti a határmentén élőket

Az orosz elnök szerint a helyzet továbbra is nehéz a határ menti térségekben, különösen a Kurszki terület esetében. Kiemelte: az állam kötelessége segítséget nyújtani a támadások által érintett lakosságnak.

⚡️ Ukrainian forces withdraw from villages in eastern Sumy Oblast amid heavy fighting.



"As a result of intensive military operations, the opponent's advantage in force and means, the units of the Ukrainian Armed Forces, to preserve the lives of personnel, have moved to a new… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 13, 2026

Putyin arra szólított fel, hogy olyan életkörülményeket kell teremteni, amelyek ösztönzik az embereket arra, hogy szülőföldjükön maradjanak. Nemcsak az elveszett javak helyreállítását, hanem a térségek fejlődését is biztosítani kell – hangsúlyozta.

Putyin külön köszönetet mondott a határ menti települések vezetőinek helytállásáért. Az orosz vezetés álláspontja szerint a határ menti biztonság megerősítése kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben.