Elsöprő győzelem Bulgáriában – máris Orbán Viktorhoz hasonlítják Brüsszel új ellenfelét

Elsöprő sikert ért el a vasárnapi bolgár választáson Rumen Radev vezette Progresszív Bulgária (PB), amely a szavazatok majdnem 45 százalékát szerezte meg, és abszolút többséghez jutott a 240 fős parlamentben. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az elmúlt öt évben már a nyolcadik parlamenti választást tartották az országban, és 1997 óta most először alakulhat egypárti kormány – írja a BBC.

Fotó: AFP

A második helyen a Bojko Boriszov vezette GERB végzett, míg a liberális PP–DB koalíció a harmadik helyre szorult. A választásokat politikai válság és tömegtüntetések előzték meg, amelyek hozzájárultak a hagyományos pártok támogatottságának összeomlásához.

Radevet Orbánhoz Viktorhoz hasonlítják

A BBC beszámolója szerint Radevet gyakran „pragmatikus, némileg oroszbarát” vezetőként jellemzik, aki bírálta az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat, és párbeszédet sürgetett Moszkvával.

Politikai ellenfelei és egyes elemzők több ponton is párhuzamot vonnak közte és Orbán Viktor között, különösen az Ukrajna-politika és az energiaügyek kapcsán.

Ugyanakkor szakértők szerint inkább a szlovák miniszterelnökhöz, Robert Fico hasonlítható: kritikusan viszonyul az uniós irányvonalhoz, de nem feltétlenül blokkolja annak döntéseit. Radev ellenzi a bolgár katonai támogatást Ukrajnának, de várhatóan nem akadályozza az uniós döntéseket, és inkább kompromisszumos politikát folytat.

Ki Rumen Radev?

Rumen Radev 1963-ban született, és hosszú katonai pályafutás után lépett a politikába: a Bolgár Légierő parancsnoka volt, vezérőrnagyi rangban, és MiG–29-es vadászpilótaként szolgált.

2016-ban független jelöltként, a Bolgár Szocialista Párt támogatásával nyerte meg az elnökválasztást, majd 2021-ben nagy fölénnyel újraválasztották.

Elnöksége alatt végig meghatározó szerepet játszott a bolgár politikai életben, különösen a korrupció elleni fellépés és a kormánykritikus álláspont révén. 2026 márciusában – a bolgár posztkommunista történelemben elsőként – lemondott államfői tisztségéről, hogy saját politikai mozgalmat alapítson, és elinduljon a parlamenti választásokon.