Nem merik eltemetni Hameneit: súlyos félelmek Iránban

Teherán továbbra sem döntött Ali Hamenei temetésének helyszínéről és időpontjáról, miközben biztonsági aggályok és politikai kockázatok hátráltatják a szervezést. Az iráni vezetés azzal indokolta a halasztást, hogy „példátlan részvételre” számítanak. A hatóságok egy távoli várost, Mashhadot is fontolóra vették lehetséges temetkezési helyként.
A meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Hamenei temetési helyszínét egyelőre nem határozták meg. Miközben az iráni tisztviselők biztonsági aggályokat mérlegelnek egy ekkora tömeget megmozgató temetés kapcsán, egy biztonsági szakértő azt állítja, hogy a késlekedés oka az, hogy Teherán túlságosan gyáva – számolt be cikkében a New York Post.

Szakértők szerint az iráni rezsim túl fél és túl gyenge ahhoz, hogy kockáztasson
A 86 éves Hameneit február 28-án egy közös amerikai–izraeli légicsapásban gyilkolták meg, amely elindította az iráni háborút; a terrorizmust támogató vallási vezető földi maradványai továbbra sincsenek eltemetve, ami szakít a bevett hagyományokkal.

Elődje, Ruholláh Homeini ajatollah 1989-es, többnapos állami temetésén irániak milliói lepték el Teherán utcáit gyászban – Hamenei esetében azonban hasonló megmozdulások nagyrészt elmaradtak az Irán-szerte zajló, bénító légicsapások heteiben, amelyek a rezsim számos vezetőjét is elérték.

Teherán nincs abban a helyzetben, hogy ilyen nagyszabású megemlékezést tartson, miközben a háború egy ingatag fegyverszünet állapotában van

– mondta Behnam Taleblu, a Foundation for Defense of Democracies szakértője.

Egyszerűen fogalmazva: a rezsim túl fél és túl gyenge ahhoz, hogy kockáztasson

– mondta.

Az okok összetett keveréke áll a ceremónia elkerülése mögött: 

  • egy esetleges izraeli légicsapás kockázata, 
  • az év eleji országos szintű felkelésekhez hasonló ellen-tüntetések lehetősége, 
  • valamint a rezsimnek magyarázatot kellene adnia Modzstaba Hamenei – Hamenei fia és az új legfelsőbb vezető – hiányára, aki kinevezése óta nem jelent meg nyilvánosan.

Sokatmondó, hogy a rezsim alapító atyja temetésén 1989-ben hatalmas tömeg jelent meg, mégis egy generációval később az utódját több mint egy hónappal a halála után sem tudják eltemetni

– folytatta Taleblu. „Az Iszlám Köztársaság szeret nagyot mondani arról, hogy uralja az utcákat, de egy 50 napos internetleállás mindent elárul. A rezsim fél attól, hogy az igazság napvilágra kerül.”

Az iráni tisztviselők jelenleg az északkeleti, távoli Mashhad városát – Hamenei szülővárosát – fontolgatják lehetséges temetkezési helyszínként. Az ötmilliós város ad otthont a síita iszlám egyik legszentebb helyének, az Imám Reza sírhelyének, amelyet a 9. században építettek, és évente zarándokok millióit vonzza.

Az egyik felvetett elképzelés szerint Hameneit a szentély közelében temetnék el, ahol jelentős biztonsági jelenlét biztosítaná a régóta hatalmon lévő vezető sírjának védelmét.

Az Iszlám Köztársaság eredetileg egy háromnapos állami temetést tervezett március 4-től, azonban ez nem valósult meg, miután az országot nagyszabású izraeli és amerikai bombázások rázták meg.

A ceremoniális terveket később teljesen elvetették, miközben a háború folytatódott; a teokratikus rezsim azzal indokolta a halasztást, hogy „példátlan részvételre” számítanak.

Hamenei temetési szertartásának időpontját egyelőre nem tűzték ki. 

 

