Rekordbevándorlás mellett is öregszik Európa

24 perce
Olvasási idő: 6 perc
Soha nem éltek még ennyien az Európai Unióban, olyanok, akik a közösségen kívül születtek: számuk mára elérte a 46,7 millió főt. Ha ehhez hozzávesszük azokat is, akik más uniós országban látták meg a napvilágot, akkor több mint 64 millió külföldön született ember él a kontinensen. Európában a bevándorlás tehát történelmi csúcson van – a várt demográfiai fordulat azonban elmaradt.
A számok kijózanítóak. 2024-ben az EU-ban 4,82 millióan haltak meg, miközben mindössze 3,56 millió gyermek született. Ez mintegy 1,3 milliós természetes népességfogyást jelent. A lakosság mégis nőtt, kizárólag a bevándorlásnak köszönhetően: a nettó migráció elérte a 2,3 millió főt, így az unió lakossága 450 millió fölé emelkedett, írja az Exxpress.

Egy idős német nyugdíjas Bajorországban (Fotó:  NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Vagyis egyértelmű a helyzet: bevándorlás nélkül Európa már most csökkenő pályán lenne.

A tendencia azonban ennél mélyebb problémára mutat rá. Hiába az egyre nagyobb bevándorlás, a kontinens folyamatosan öregszik. 

Az uniós mediánéletkor 2004-ben még 39,3 év volt, 2025-re viszont már 44,9 évre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a társadalmak szerkezete alapjaiban változik meg.

Európában ez a kérdés nem új

Már az 1990-es években felmerült, hogy vajon a bevándorlás képes lehet-e ellensúlyozni az öregedést. Az akkori számítások azonban már akkor is azt mutatták: ehhez irreálisan magas bevándorlásra lenne szükség. 

Az Európai Bizottság becslése szerint évente akár 5–7 millió bevándorlóra lett volna szükség a demográfiai egyensúly fenntartásához – sokszorosan többre annál, mint ami ténylegesen megvalósult.

A legátfogóbb elemzést az ENSZ készítette el 2000-ben. A „helyettesítő migrációról” szóló tanulmány világosan kimondta: bár a bevándorlás átmenetileg enyhítheti a problémát, önmagában nem képes megállítani az öregedést.

A számítások szerint az akkori EU-ban több százmillió bevándorlóra lett volna szükség ahhoz, hogy a dolgozó korúak és a nyugdíjasok aránya stabil maradjon – ez pedig nyilvánvalóan irreális.

Azóta eltelt negyedszázad és a gyakorlat visszaigazolta ezeket a figyelmeztetéseket. Bár a bevándorlás mértéke jóval meghaladta a korábbi várakozásokat, az alapvető probléma nem oldódott meg. A születések száma továbbra is alacsony, az idősek aránya pedig folyamatosan nő. 

A migráció viszont veszélyeket hozott Európába, nő a bűnözés és a terror kockázata.

A woman in a long dress and headscarf walks with a young child and pushes a stroller along the shore promenade of Lake Starnberg in Starnberg, Bavaria, Upper Bavaria, Germany, on June 15, 2025. Wind turbines and sailboats are visible across the lake. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Egy migráns nő kisgyermekével sétál Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik

Ma már az is látszik, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívás elé kerül. Az EU-ban egy 65 év feletti emberre alig több mint három aktív korú jut. Ez az arány tovább romolhat a következő évtizedekben.

Az előrejelzések sem biztatóak: bár a népesség még néhány évig stagnálhat vagy enyhén nőhet, hosszabb távon jelentős csökkenés várható. Az évszázad végére az EU lakossága több tízmillió fővel lehet kevesebb a jelenleginél.

Mindez rámutat arra, hogy a korábbi évtizedek optimista elképzelései – miszerint a bevándorlás önmagában képes megoldani Európa demográfiai gondjait – nem állják meg a helyüket. A migráció enyhítheti a munkaerőhiányt és időt nyerhet, de nem pótolja a hiányzó születéseket.

A valódi megoldás jóval összetettebb: a családpolitika megerősítése, a munkavállalás kitolása, a gazdasági termelékenység növelése és a szociális rendszerek reformja egyaránt elkerülhetetlen.

 

 

