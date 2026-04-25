Jól átverték az ukránokat a rezsivel

Elképesztő visszaéléseket tárt fel az ukrán Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat jelentése. Az év első három hónapjában végzett ellenőrzések szinte minden esetben szabálytalanságokat találtak a lakás- és közüzemi díjaknál. A szakemberek a vizsgálatok 97,7 százalékában – 88 esetből 86-nál – azt tapasztalták, hogy a szolgáltatók fittyet hánytak a hatályos jogszabályokra, jól átverték a lakosokat a rezsivel – számolt be róla az RBC.

Az ellenőrzések kizárólag lakossági bejelentések alapján indultak meg. A polgárok panaszai nem voltak alaptalanok: a hatóság megállapította, hogy a közüzemi díjak elszámolásakor nem tartották be az árképzési törvényeket.

– olvasható a hivatalos jelentésben. A lebukott cégekre kemény szankciók vártak. Eddig 22 cég kapott pénzbüntetést, a kiszabott összegek pedig meghaladják a 860 ezer hrivnyát. A szakértők 77 alkalommal kötelezték a beszállítókat, hogy tarifáikat azonnal hozzák összhangba a törvényekkel, sőt, a mulasztó tisztviselők külön bírságokat is kaptak.

A fogyasztók kártalanítása már megkezdődött.

A vállalkozásoknak 453 ezer hrivnyát kellett visszafizetniük a jogtalanul beszedett összegekből, az állami költségvetésbe pedig 112,6 ezer hrivnya folyt be a büntetésekből. A hatóság hangsúlyozta, hogy a kormányzati felügyelet jelenleg csak a fogyasztói panaszok után lép közbe, és kizárólag a konkrétan felvetett problémákat vizsgálják.

Ez azért is fontos, mert Ukrajna és az IMF már megállapodott a háború alatti közüzemi díjakról.

Korábban közölték, hogy január 1-jétől automatikusan újraszámolják a számlákat, így az orosz csapások utáni kiesések miatt senkinek nem kell többet fizetnie.

Az IMF eltöröltetné Ukrajnával a rezsitámogatást

Lapunk januárban hírt adott arról is, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója arról beszélt: Ukrajnának folytatnia kell a gazdasági reformokat a növekedés érdekében, beleértve a rezsitámogatások kivezetését is.

Még mindig támogatott az elektromos áram és a fűtés […] De ennek meg kell szűnnie. A költségvetési helyzet tekintetében továbbra is van tennivaló. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehet igazságosabbá tenni az adóztatás terheinek megosztását, és ez nem könnyű feladat, de meg kell valósítani”

– mondta Georgieva.