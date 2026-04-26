Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Ezt látnia kell!

Ukrajna

Drónokkal támadtak az ukránok, robbanások voltak Oroszországban

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az éjszaka Ukrajna ismét támadásba lendült, ezúttal Jaroszlavl városában. A beszámolók szerint a hajnali órákban robbanások sora hallatszott, többen pedig villanásokat is láttak az éjszakai égbolton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúOroszország

Az ukrán haderő ismét akcióba lendült és a Moszkvától nagyjából 250 kilométerre fekvő Jaroszlavl városát támadták. A lakosok robbanások egész soráról számoltak be, korábban pedig drónok miatt adtak ki figyelmeztetés a régióban – írja a Unian

Robbanások ráztak meg egy orosz várost, a jelentések szerint drónokkal támadtak az ukránok
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Robbanásokra emlékeztető hangokat hallottak éjszaka Jaroszlavlban – jelentette a SHOT Telegram csatorna helyi lakosokra hivatkozva. A beszámolók szerint a lakosok legalább egy tucat robbanást hallottak, többen pedig fényeket is láttak az éjszakai égbolton. Az ablakok megremegtek éstöbb autó riasztója is bekapcsolt. 

A szemtanúk szerint nagyjából helyi idő szerint hajnal négy óra magasságában történt a feltételezett támadás. 

Habár hivatalos közlés egyelőre nem érkezett, a lakosok egy része látta, amint a lévédelmi lövegek tüzelnek, feltehetőleg drónokra. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy korábban figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a régióban az ellenséges drónok veszélye miatt. 

Az értesülések szerint a város repülőterét lezárták. 

A város nem először került az ukrán haderő célkeresztjébe. Még március végén számos oroszországi régiót ért hatalmas drón- és rakétatámadás. Az interneten megjelentek információk szerint egy szamarai régióban található robbanóanyag-gyár és egy jaroszlavli stratégiai finomító is megsemmisült.

Az előzetes információk szerint a vállalatokat egy Flamingo rakéta találta el.

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!