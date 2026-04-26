Drónokkal támadtak az ukránok, robbanások voltak Oroszországban

Az ukrán haderő ismét akcióba lendült és a Moszkvától nagyjából 250 kilométerre fekvő Jaroszlavl városát támadták. A lakosok robbanások egész soráról számoltak be, korábban pedig drónok miatt adtak ki figyelmeztetés a régióban – írja a Unian.

Robbanások ráztak meg egy orosz várost, a jelentések szerint drónokkal támadtak az ukránok

Robbanásokra emlékeztető hangokat hallottak éjszaka Jaroszlavlban – jelentette a SHOT Telegram csatorna helyi lakosokra hivatkozva. A beszámolók szerint a lakosok legalább egy tucat robbanást hallottak, többen pedig fényeket is láttak az éjszakai égbolton. Az ablakok megremegtek éstöbb autó riasztója is bekapcsolt.

A szemtanúk szerint nagyjából helyi idő szerint hajnal négy óra magasságában történt a feltételezett támadás.

Habár hivatalos közlés egyelőre nem érkezett, a lakosok egy része látta, amint a lévédelmi lövegek tüzelnek, feltehetőleg drónokra. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy korábban figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a régióban az ellenséges drónok veszélye miatt.

Az értesülések szerint a város repülőterét lezárták.

A város nem először került az ukrán haderő célkeresztjébe. Még március végén számos oroszországi régiót ért hatalmas drón- és rakétatámadás. Az interneten megjelentek információk szerint egy szamarai régióban található robbanóanyag-gyár és egy jaroszlavli stratégiai finomító is megsemmisült.