Hajnali sokk Oroszországban: robbanások ébresztették a lakosokat

A Telegram-csatorna szerint a lakosok hajnali fél öt körül hangos zajokat hallottak a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanásról és az égen látható felvillanásokról számoltak be. A városban megszólaltak a légvédelmi szirénák – számolt be a Life.ru

„Szőnyegzár” van érvényben a repülőtéren. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy biztonságos helyen keressenek menedéket. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Eközben drónok más régiókat is támadtak. A Krasznodari határterületen fekvő Tyihoreckben egy dróntámadás következtében tűz ütött ki egy ipari létesítményben. A tűz oltására 224 embert és 56 egységnyi eszközt vezényeltek ki. Korábban arról számoltak be, hogy a légvédelmi egységek visszaverték az ukrán fegyveres erők Szevasztopol elleni támadását.

A légvédelmi rendszerek 22 pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg.

Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg. Mihail Razvozsajev kormányzó arról számolt be, hogy a Gagarinszkij járásban a füstöt egy üzemanyagtartályban keletkezett tűz okozta, amelyben üzemanyag-maradványok voltak. A tüzet egy lezuhant drón idézte elő. Hangsúlyozták, hogy a tartályban nem volt üzemanyagkészlet, és az incidens nem befolyásolja a város üzemanyag-ellátását.