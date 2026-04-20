Robert Fico reagált Magyar Péter kijelentéseire, magyarázatot vár – videó

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robert Fico visszautasította Magyar Péter illegális migrációról tett kijelentéseit. A szlovák kormányfő szerint a Tisza vezetőjének állításai nem fedik a valóságot. Robert Fico jelezte, hogy magyarázatot vár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter a választás utáni nemzetközi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a 2023. szeptember 30-i szlovák parlamenti választáson Orbán Viktor kormánya támogatta Fico győzelmét, és ezt a migráció kérdésével összefüggésben említette. Robert Fico videóüzenetben jelezte: személyesen akar magyarázatot kérni az általa megalapozatlannak tartott kijelentések miatt, és azt is tisztázni kívánja, milyen érdekeket szolgáltak ezek – írta az Új Szó.

Robert Fico reagált Magyar Péter kijelentéseire, magyarázatot vár (Fotó: AFP)

Robert Fico a videóban arról beszélt, hogy 2022–2023-ban a magyar határok „teljesen ellenőrizetlenek” voltak. 

Úgy látja, egyes politikai megszólalások feszültséget kelthetnek a szlovák–magyar kapcsolatokban.

Robert Fico az energiaválságról is beszélt

Közölte, hogy a kormány a Slovnafttal együtt azon dolgozik, hogy a régióban alacsonyan maradjanak az üzemanyagárak. Hozzátette: szükség esetén további lépések jöhetnek, például kedvezményes tömegközlekedési lehetőségek bevezetése. A kormányfő arról is beszámolt, hogy részt vett egy nemzetközi videókonferencián, amely a Hormuzi-szoros biztonságáról szólt. 

Itt Szlovákia felajánlotta szakmai tapasztalatait az aknamentesítés és a vízgazdálkodás terén.

Fico egyértelművé tette azt is: nem támogat újabb uniós szankciókat Ukrajna javára addig, amíg Kijev nem állítja helyre a Barátság kőolajvezeték működését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!