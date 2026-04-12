Nyári káosz jöhet: a Ryanair szerint járattörlések fenyegetnek

A Ryanair szerint a nyári időszakban akár járattörlések is lehetnek a megugró kerozinárak miatt. A légitársaság szerint a helyzet bizonytalan, és akár rövid távon jegyáremelések is jöhetnek, miközben Európában már most is vannak repülőterek, ahol üzemanyaghiány alakult ki – írja az Exxpress.

„Nagy aggodalommal figyeljük a helyzetet” – mondta Marcel Pouchain Meyer, a cég egyik vezetője. Hozzátette:

bár a szükséges üzemanyag 80 százalékát előre, rögzített áron lekötötték 2027 tavaszáig, a fennmaradó rész továbbra is kockázatot jelent.

„Jelenleg a járattörléseket sem tudjuk kizárni” – fogalmazott, megjegyezve, hogy akár gyors áremelésekre is szükség lehet.

Olaszországban már több turisztikai repülőtéren kerozinhiányt tapasztalnak, ezért a légitársaság azt javasolja az utasoknak, hogy időben vásárolják meg jegyeiket, mielőtt a nyári hónapokban még inkább megemelkednek az árak.

A helyzet hátterében az Irán körüli konfliktus áll, amely a kerozin árát a nyersolajnál is nagyobb mértékben emelte meg. Emiatt világszerte több légitársaság drágított, illetve biztonsági vagy gazdasági okokból járatokat is felfüggesztett.

Az európai repülőtér-üzemeltetőket képviselő ACI Europe eközben arra figyelmeztetett, hogy rendszerszintű kerozinhiány alakulhat ki, ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma rövid időn belül nem áll helyre. A szervezet az Európai Bizottságtól az ellátás sürgős nyomon követését és biztosítását kérte a következő hónapokra.